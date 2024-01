Top Chef VIP va entrando en su segunda semana de competencia. Con esto ya vimos a los primeros eliminados del programa y es que Rodrigo Salinas fue expulsado en el primer capítulo y Trinidad Cerda se convirtió en la primera eliminada oficial del programa tras no lograr convencer a los Chefs.

A pesar de que recién vamos a ver la segunda semana, lo cierto es que el programa se está grabando hace un par de semanas y hace un tiempo nos enteramos que Gianella Marengo tuvo un accidente que la sacó un tiempo de la competencia.

Ahora el programa sufrió su primera baja y es que uno de sus participantes finalmente confirmó la renuncia al programa debido a un accidente.

Primera baja oficial del programa

Mediante Publimetro, Jordi Castell confirmó que renunció a Top Chef VIP Chile. El participante que durante la primera semana se ganó el premio al Top Chef de la semana y por tanto se mantuvo inmune, tuvo que dejar la competencia debido a un accidente que lo dejó lesionado.

Y es que durante este fin de semanaJordi sufrió un accidente mientras se encontraba esquiando en lancha en el Lago Colbún. Este mismo provocó que el fotógrafo se lesionara la clavícula y finalmente no pudiera volver a competir debido al reposo y la rehabilitación que tendrá que llevar a cabo.

“El sábado estaba en el Lago Colbún esquiando en lancha, me iba acercando a orilla y se me cruzó un ‘sacachucha’ con tres niños y por supuesto le di prioridad a ellos“, explicó a Publimetro.

“La lancha hizo un tirón y me dislocó el hombro. Me fracturé la clavícula, tengo cuatro semanas por lo menos de reposo más la rehabilitación“, explicó sobre su accidente.

Debido a esto es que el participante tuvo que presentar su renuncia al programa por el que recibió grandes elogios con sus primeros platos.

“Tuve que renunciar. No hubiera querido jamás, lo estaba pasando tan bien“, mencionó.

“Lo que me da más rabia es que lo estaba pasando increíble en el programa y tengo demasiada lata de no poder seguir. Pero no puedo, estoy completamente inmovilizado. Hasta me prohibieron teclear“, agregó.

Jordi ha mostrado mediante sus redes sociales su situación actual y es que el fotógrafo se encuentra con un cabestrillo totalmente inmovilizado de uno de sus brazos lo que no le permite cocinar aunque quisiera hacerlo.

CHV no ha confirmado su baja del programa

Si bien, Jordi confirmó a Publimetro que renunció a Top Chef VIP lo cierto es que de momento CHV no ha confirmado ni ha dado un comunicado al respecto a la falta del participante.

Se espera que dentro de los próximos capítulos el programa informe sobre la falta del fotógrafo en la competencia y si es que existirá reemplazo o no del participante para más adelante en el programa. Y es que con todo el tiempo de ausencia que tendrá el participante, está complicado que vuelva más adelante en la competencia.