Una nueva eliminación se llevó a cabo en el programa de competencia Top Chef VIP, en donde por decisión del jurado uno de los competidores se despidió del espacio de gastronomía de Chilevisión.

Esta semana los nominados por presentar platos que no estuvieron a la altura de lo que espera el panel de jueces compuesto por Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast, fueron Juan Pablo “Recluta” Álvarez, Jennifer “Pincoya” Galvarini y Max Ferres, quienes debieron luchar por su permanencia en una instancia decisiva.

¿Quién fue el nuevo eliminado de Top Chef VIP?

Tras distintas pruebas durante el programa, el jurado determinó que los peores de la jornada fueron Álvarez y Pincoya, resultando en la chilota como la nueva eliminada del espacio, tras cocinar un atún de manera incorrecta, lo que fue clave a la hora del que los chefs deliberarán.

Luego de conocer la decisión, la ex participante de Gran Hermano Chile señaló: “Quiero agradecer la oportunidad de estar en Top Chef. Es una competencia bastante exigente, es muy duro estar acá”, para luego agregar: “no me había ido muy bien porque yo concino muy distinto. Entonces lo que yo creo que está bien, para los chefs no está bien (…) Me voy contenta porque esto es una experiencia nueva. Así que feliz también, si esto es así”.

Sin embargo, debido a la diferencia que hay entre el tiempo real y el tiempo televisivo, se han originado distintas filtraciones de lo que ocurrirá en los próximos capítulos del estelar de cocina, en donde se reveló que el programa realizó un repechaje, en donde los eliminados tuvieron la oportunidad de luchar pro reingresar a la cocina, en donde Pincoya resultó como la gran vencedora.

Actualmente, los eliminados del espacio son el comediante Rodrigo Salinas, la ex Gran Hermano Trinidad Cerda, el actor Raimundo Alcalde y Jennifer Galvarini.