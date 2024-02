Jennifer Galvarini, conocida como la “Pincoya“, alzó la voz ante la acusación en su contra por parte de su manager, la periodista Carolina Eltit, quien acusó a la ex Gran Hermano de no pagarle sus remuneraciones.

En un nuevo episodio del programa de Zona Latina, “Que te lo digo“, Eltit se refirió a la situación entregando los detalles del conflicto, mientras que un día después, la actual participante de Top Chef VIP entregó su versión de lo ocurrido, señalando que su interés siempre ha sido cancelar la deuda.

La respuesta de la Pincoya a acusación de su manager

En el espacio de entretención, Luis Sandoval desclasifico un audio enviado por la sureña en donde habla sobre la acusación en su contra. “Se van a realizar (los pagos). Lo que pasa es que ayer se envió un correo, no se lo envié yo, se lo envío la agencia con la que yo estoy trabajando”, agregando que quizás Eltit probablemente no recibió el mail.

Añadiendo que “hubo como malos entendidos por parte de ella. Pero yo creo que de repente los correos pueden llegar a las otras bandejas, yo me imagino y por ahí ella no lo vio nomás”.

Asimismo, aseguró que realizará el pago, sin importar las diferencias entre ellas. “Eso no quiere decir que yo no le voy a cancelar a ella. Si yo no le hablo, es para no generar más controversia de dimes y diretes, o que ella me diga algo, que subamos de tono o yo también. Es para que ninguna de las dos nos dijéramos algo de lo que después podemos salir más perjudicadas”.

“Si quiere hacerme una demanda, que lo haga, si sus pagos van a estar. Si yo no me voy a arrancar. Yo sé que ella me hizo el contrato y me hizo algunas gestiones, y obviamente eso tiene que ser cancelado como corresponde”, expresó.

Carolina Eltit desmiente a Pincoya

En el mismo espacio, la periodista negó los dichos de la sureña. “El famoso mail no existe, por Dios santo, esta mujer miente, miente, miente. No para de mentir. Le he escrito un montón de veces, tengo las pruebas, que no me llegó el mail, que si me lo puede reenviar…”.

“Entonces, estamos viendo un doble discurso, una persona que no tiene una intención de pagar. Hace tres semanas que le pagaron, tengo las boletas, tengo los depósitos”, para luego agregar: “¿Cuánto cuesta calcular el 10 por ciento de tantos millones? Nada”, expresó.

¿Qué pasó entre Pincoya y su Manager?

En el reciente episodio estreno del programa de Zona Latina, “Que te lo Digo”, Eltit abordó la situación con la sureña, revelando que actualmente no la está representando. Durante la emisión, Luis Sandoval hizo referencia a la situación, destacando que inicialmente todo transcurría de manera positiva entre ambas partes.

“La relación laboral era increíble, Carola comenzó a hacer varios contratos, pero hace dos semanas que Pincoya dejó de responderle. Todo esto se origina, cuando en Top Chef se enoja con todo el mundo, empieza a tener arrebatos, y ella como mánager le dice”, según lo recopilado por Página 7.

“Desde ese momento, no le habló más a Carola Eltit, pero eso no es todo, porque lo que dice la exmánager, es que Pincoya en todos estos meses, ni siquiera le ha pagado 10 pesos”, reveló el periodista.

Por su parte, Carolina Eltit reveló en el espacio nuevos detalles de lo sucedido. “Estoy viendo todo con un abogado. En estos días le va a llegar una notificación con la demanda, entonces no quiero hablar de esto, y no quiero pasar al abogado que me está viendo el tema”.

“Es real, ella no me pagó nada. Tenemos un contrato de representación, con el cual ella no ha cumplido”, agregando que ella negoció distintos acuerdos con la ex GH, entre ellos su llegada a Top Chef VIP. “Por otras personas me ha llegado que ella dice que me va a pagar, que está viendo unas cosas, que no tiene plata, pero así llevamos semanas. Ella me dejó de responder hace dos semanas más o menos”.

Sobre los motivos del quiebre, Eltit revela que todo cambió cuando comenzó a señalarle a la oriunda de Chiloé que cambie su comportamiento en las cocinas de Top Chef VIP.

“Cuando le empecé a decir que no me gustaban las actitudes que estaba teniendo en el programa, que eso no se veía bien, que ella estaba demasiado soberbia. Miles de cosas, yo necesitaba que ella atinara para que no pase lo que está pasando ahora, que hacen mier** en todas las redes sociales.

“A ella no le gusta que le digan las cosas que tiene que decir ni que hacer. Entonces no quiso bajar su soberbia y me dejó de hablar”.