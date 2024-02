Pincoya recibe fuerte llamado de atención en Top Chef VIP: "Esto ya no es un chiste"

Las cosas siguen complicadas para Jennifer Galvarino en Top Chef VIP. Y es que la chilota ha destacado por “privarse” dentro de la competencia de cocina en las pantallas de CHV.

Y es que no solo está teniendo problemas con su manager Carolina Eltit fuera de las pantallas sino que también vive duros momentos con una pelea constante e intensa con los Chef Fernanda, Sergi y Benjamín.

Esto ya le está trayendo problemas en sus pruebas y es que al no conquistar con sus platos, la chilota sigue peleando y enojandose con los que la evalúan manteniendo un ambiente tenso también para sus compañeros.

Fuerte llamado de atención

Una vez más Pincoya vivió un tenso momento dentro de la cocina de Top Chef VIP. Y es que en la prueba de nominación los participantes tenían la tarea de presentar platos con alguno de los dos tipos de cerveza que se les proporcionó.

A diferencia de alguno de sus compañeros la chilota presentó pechuga de pollo a la cerveza pero lamentablemente esta le quedó seca y también salada y sin el sabor a marinado que podría haber tenido con el bebestible.

Estos problemas llamaron la atención de los Chefs quienes le mencionaron a la participante su mala decisión. Y es que incluso Pincoya mencionó que había tomado de la cerveza, lo que finalmente provocó que la Chef Fernanda se enoje y nuevamente la rete.

“Es que usted nunca encuentra nada. Siempre lo encuentra bueno, nunca encuentra que está con la sal ahh…Entonces, ¿qué quiere que le diga? La papa está salada, bien cocida pero está salada. El pollo está seco y salsa no hay. Usted tenía una cerveza que le podía aportar a su plato, a cualquiera de esos ingredientes, tanto aroma, tanto sabor…“, le mencionó la Chef Fernanda.

“La primera persona que se fue eliminada de esta competencia ¿por qué fue? Porque no se tomó en serio esta cocina, lo dijimos en el primer capítulo Pincoya. Esto ya no es un chiste, de verdad. Tomarse la cerveza y no ponerla en un plato es una falta de respeto“, agregó luego de que la oriunda de Chiloé mencionara que tomó cerveza para probar como iba a quedar el plato.

Puedes revisar este momento a continuación:

La nominaron

Tras este altercado con los jueces, la participante se transformó en uno de los tres peores platos de la jornada y gracias a esto terminó estando nominada para la eliminación de este día domingo.

Y es que en el programa de este 4 de enero la participante junto a Juan Pablo Álvarez y Max Ferrer, junto con los demás participantes que no logren salvarse en las pruebas de salvación, deberán enfrentar una nueva prueba de eliminación para ver quién es el nuevo competidor en abandonar el programa.