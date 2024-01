Manager de Pincoya hace grave acusación en su contra y anuncia acciones: "No me pagó nada"

Una compleja situación tendría como protagonista a la finalista de Gran Hermano Chile, Jennifer Galvarini, conocida como la “Pincoya“, y su manager, Carolina Eltit, quien señaló que la actual participante de Top Chef VIP, mantiene una cuantiosa deuda con ella por servicios de representación, los cuales se ha negado a pagar.

Fue durante el nuevo episodio estreno del programa de Zona Latina, Que te lo Digo, en donde Eltit se refirió a lo sucedido con la sureña, revelando que en la actualidad no la está representando.

¿Qué pasó entre Pincoya y su manager?

Durante el programa, Luis Sandoval se refirió a la situación señalando que en un inicio todo partió muy bien entre ambas.

“La relación laboral era increíble, Carola comenzó a hacer varios contratos, pero hace dos semanas que Pincoya dejó de responderle. Todo esto se origina, cuando en Top Chef se enoja con todo el mundo, empieza a tener arrebatos, y ella como mánager le dice”, según lo recopilado por Página 7.

“Desde ese momento, no le habló más a Carola Eltit, pero eso no es todo, porque lo que dice la exmánager, es que Pincoya en todos estos meses, ni siquiera le ha pagado 10 pesos”, reveló el periodista.

Por su parte, Carolina Eltit conversó con el programa y señaló que está evaluando acciones legales. “Estoy viendo todo con un abogado. En estos días le va a llegar una notificación con la demanda, entonces no quiero hablar de esto, y no quiero pasar al abogado que me está viendo el tema”.

“Es real, ella no me pagó nada. Tenemos un contrato de representación, con el cual ella no ha cumplido”, agregando que ella negoció distintos acuerdos con la ex GH, entre ellos su llegada a Top Chef VIP. “Por otras personas me ha llegado que ella dice que me va a pagar, que está viendo unas cosas, que no tiene plata, pero así llevamos semanas. Ella me dejó de responder hace dos semanas más o menos”.

Los motivos del quiebre

La periodista revela que todo cambió cuando comenzó a señalarle a la oriunda de Chiloé a que cambie su actitud en la cocina, ya que no estaba quedando de la mejor manera frente a los televidentes.

“Cuando le empecé a decir que no me gustaban las actitudes que estaba teniendo en el programa, que eso no se veía bien, que ella estaba demasiado soberbia. Miles de cosas, yo necesitaba que ella atinara para que no pase lo que esta pasando ahora, que hacen mier** en todas las redes sociales.

“A ella no le gusta que le digan las cosas que tiene que decir ni que hacer. Entonces no quiso bajar su soberbia y me dejó de hablar”.

Pincoya hasta el momento no se ha referido públicamente a las situación.

