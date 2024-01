Solo dos capítulos lleva True Detective: Tierra Nocturna y ya comenzó a ser tendencia en todo el mundo. Y es que no solo por el gran atractivo de tener a Jodie Foster una vez más en un papel policial, sino que por todo lo que significa esta saga de HBO y HBO Max.

Hace unos años y con Matthew McConaughey y Woody Harrelson como protagonistas, True Detective inició su primera temporada con una calidad e historias tremenda. Hoy ya en el cuarto ciclo de la serie con nuevas protagonistas como sucedió en cada temporada, la fórmula es similar.

El misterio que se desarrolla en la ciudad de Ennis en Alaska, una localidad ficticia donde sí ocurre un hecho conocido en el lugar: la noche polar, donde por al menos 30 días no sale el sol; algo que también se repite en otras regiones.

Ahí la detective y jefa de la policía Liz Danvers (Jodie Fosters), debe adentrarse en una muerte múltiple de un grupo de científicos en extrañas circunstancias, mientras que la patrullera Evangeline Navarro (Kali Reis) se une al misterio por un caso del pasado.

Esa información es por si aún no empiezas a ver la serie, para que lo hagas ahora mismo. Pero quienes sí la están viendo, hablemos más sobre el misterio y la explicación del segundo capítulo:

Explicación del caso en True Detective 4:

¡Atención! A continuación hay spoilers de los primeros dos episodios de True Detective: Tierra Nocturna. Si aún no los ves o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Si en el primer episodio todos quedamos sorprendidos al ver que los científicos desaparecidos fueron encontrados en la nieve congelados, desnudos y asustados; el segundo capítulo comenzó con todo.

Con un hombre que resultó sobrevivir aunque por su evidente estado está en coma inducido, Danvers de a poco se ha ido acercando a buscarle una explicación ante tan misterioso hecho.

Y es que si bien existe un tema “espiritual” en la misma ciudad de Ennis y prueba de ello fue cómo nos muestran Rose, una de las vecinas, encontró los cuerpos gracias al fantasma de su hijo; esto nunca había sido abordado en las otras temporadas y siempre se le buscó una solución lógica a todo.

Por lo mismo queda la duda de si algo extraño habrá en esta temporada o terminaremos viendo una respuesta lógica a este extraño caso.

Pero el gran plot twist del capítulo fue descubrir que uno de estos científicos, Clark, no estaba congelado con los otros. Aunque Danvers intenta ver la opción de que quizás está muerto en otro lado, Navarro no duda en decir que está vivo.

Clark no es cualquiera, ya que en este episodio Danvers descubrió que mantenía una relación con Annie, la mujer que fue brutalmente asesinada hace unos años en las minas de Ennis y con quien Navarro está obsesionada por descubrir quién lo hizo.

Así como los dos casos se unen, Clark se vuelve el principal sospechoso sobre qué le ocurrió a sus compañeros de Tsalal; la gran pista hasta ahora de las detectives.

Justamente este personaje fue el que en el inicio del primer capítulo, con la parka rosada que después descubrimos que era de Annie, estaba teniendo como un ataque epiléptico en frente de sus compañeros, para luego decir “ella despertó”.

La policía ya vio este video, por lo que saben que algo raro pasa con Clark y que el hecho de estar vivo; hace crecer más el misterio.

Todo esto ha sucedido en medio de imágenes que Liz Danvers de su pasado, donde existe un trauma que aún no nos explican, pero incluye a un niño, un oso polar y también a quien fue su pareja y padre de Leah; quien está al cuidado de Danvers.

Misterio que algo explicará la personalidad de la detective y seguramente será clave también en descubrir los secretos de este caso.

¿Cuándo se estrena el tercer capítulo de True Detective?

True Detective: Tierra Nocturna estrena un nuevo episodio todos los domingos. El tercer capítulo se estrena el próximo domingo 28 de enero a las 23:00 horas de Chile. Revisa los horarios según tu país:

México: 20:00 pm.

Guatemala: 20:00 pm.

Honduras: 20:00 pm.

El Salvador: 20:00 pm.

Nicaragua: 20:00 pm.

Costa Rica: 20:00 pm.

Perú: 21:00 pm.

Colombia: 21:00 pm.

Panamá: 21:00 pm.

Ecuador: 21:00 pm.

Venezuela: 22:00 pm.

Bolivia: 22:00 pm.

República Dominicana: 22:00 pm.

Puerto Rico: 22:00 pm.

Paraguay: 23:00 pm.

Chile: 23:00 pm.

Argentina: 23:00 pm.

Uruguay: 23:00 pm.

España: 3:00 am del lunes 29 de enero