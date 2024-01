La exitosa serie de antología policial“True Detective“ regresó a la pantalla después de casi cinco años de pausa con su cuarta entrega titulada “Night County”, la cual cuenta con la destacada actuación de la dos veces ganadora del Oscar, Jodie Foster.

Esta nueva temporada, creada por Nic Pizzolatto, se centra en misteriosas desapariciones y se desarrolla en la oscuridad de las 24 horas de un invierno en Alaska.

La expectación es alta ante el regreso de esta serie de misterio y asesinatos, que ha cautivado a la audiencia con el estreno de su primer capítulo que llegó a la pantalla el pasado 14 de enero.

¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de True Detective 4?

El segundo capítulo de la nueva temporada llegará a la pantalla este domingo 21 de enero por la pantalla de HBO y la plataforma de HBO Max.

Revisa el horario por país a continuación

México: 20:00 pm.

Guatemala: 20:00 pm.

Honduras: 20:00 pm.

El Salvador: 20:00 pm.

Nicaragua: 20:00 pm.

Costa Rica: 20:00 pm.

Perú: 21:00 pm.

Colombia: 21:00 pm.

Panamá: 21:00 pm.

Ecuador: 21:00 pm.

Venezuela: 22:00 pm.

Bolivia: 22:00 pm.

República Dominicana: 22:00 pm.

Puerto Rico: 22:00 pm.

Paraguay: 23:00 pm.

Chile: 23:00 pm.

Argentina: 23:00 pm.

Uruguay: 23:00 pm.

España: 3:00 am del lunes 22 de enero

Revisa el tráiler a continuación

¿Qué pasará en la nueva temporada de True Detective?

La trama de “True Detective: Night County” se desarrolla en la ciudad de Ennis, Alaska, durante un invierno implacable en el que el sol nunca ilumina la tundra helada, sumiendo la región en una oscuridad perpetua.

En el corazón de esta historia, ocho hombres responsables de una estación de investigación en este remoto pueblo desaparecen misteriosamente en medio de una noche que parece no tener fin.

Liz Danvers (interpretada por Jodie Foster), la jefa de policía de esta pequeña localidad, se encuentra en el centro de la investigación para desentrañar el misterio que rodea la desaparición de estos hombres.

La trama adquiere aún más complejidad al vincularse con un caso anterior: el asesinato de un joven activista climático nativo de Alaska ocurrido seis años antes.

En una conferencia a la que tuvo acceso RedCarpet, Jodie Foster se refirió a las protagonistas y el trabajo en común que tienen que hacer para resolver el crimen.

“Estos dos personajes, no se agradan entre ellas, que tienen muchas razonas para no caerse bien, están en una compleja situación, en donde saben que la otra puede salvarla la vida. Tienen un nivel de confianza y seguridad la una de la otra que, no tienen que caerse bien para poder hacer este trabajo”.

Asimismo señaló sobre su personaje que como persona “es horrible, ella es terrible, entonces no podría ser más entretenido. Ella tiene mucho que aprender, es porfiada, ella no confía en los instintitos y por eso trabajan tan bien la una con la otra”, expresó.

Evangeline Navarro, interpretada por Kali Reis, una persistente policía estatal, se une a la investigación con la esperanza de arrojar luz sobre este caso sin resolver que ha perdurado en su memoria.

La historia se adentra en las intrigas de Ennis, explorando conexiones entre los eventos actuales y el pasado, mientras los personajes buscan la verdad oculta en las sombras de esta ciudad en la oscuridad perpetua.