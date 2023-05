Spin-off de The Witcher ya encontró a su protagonista: Estrella de Rocky IV se suma a la saga

Mientras The Witcher se prepara para estrenar su tercera temporada en Netflix, la plataforma está ya trabajando en un nuevo spin off de la serie. Con pocos detalles revelados sabemos quecontinuará con la historia basada en los libros de Andrzej Sapkowski.

Aunque es importante recalcar que luego del final de la tercera temporada no veremos nuevamente a Henry Cavill en el papel de Geralt de Rivia, ya que el actor decidió dejar el papel. El actor será reemplazado por Liam Hemsworth a partir del cuarto ciclo.

De Rocky IV al Universo de The Witcher

Dolph Lundgren, quién interpretó a Iván Drago en Rocky IV confirmó que se suma al cast del nuevo spin off de The Witcher que tiene por nombre provisional “Riff Raff” que se encuentra actualmente en producción en el gigante rojo de streaming.

El actor de origen sueco confirmó su participación en la serie en medio de una entrevista para el medio sueco Aftonbladet según reportó Collider. Hay que recordar que el actor ha aparecido en grandes producciones de Hollywood, con un papel en Aquaman (2018), Lundgren se prepara para volver en la secuela de la película que se estrena este año.

Sobre de qué tratará “Riff Raff” se rumorea que podría estar centrado en el grupo criminal Las Ratas que aparecen en los libros Andrzej Sapkowski de la Saga del Brujo, específicamente en la novela “Tiempo de Odio“.

Hay que recordar que este no sería el primer spin off de la serie y es que a finales de 2022 se estrenó “The Witcher: El Origen de la Sangre“ en el que vimos más sobre el origen del mítico personaje.

A la espera de más detalles de este nuevo spin off te recordamos que The Witcher 3 estrenará su volumen 1 el 29 de junio y el volumen 2 el 27 de julio.