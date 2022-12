Tras la cancelación de Man of Steel 2: ¿Es posible que Henry Cavill regrese a The Witcher?

Una compleja noticia recibieron los fans de Man of Steel luego de que se reveló que la película no llegará a la pantalla. Pero eso no es todo, ya que Henry Cavill, el intérprete de Superman, dejó la producción de Netflix ‘The Witcher’, para retomar el papel como el ‘Hombre de Acero’.

Por lo mismo, muchos se preguntan si es posible que el actor retome su papel como el legendario Geralt de Rivia.

¿Volverá Henry Cavill a The Witcher?

Lamentablemente para los fans, luego de que el actor anunció su salida su papel fue reaudicionado y el rol quedó en manos de Liam Hemsworth para la cuarta temporada, por lo que su regreso ya no será posible.

Man Steel 2 no se realizará

El actor regresó a la pantalla como Superman en la escena post-créditos de Black Adam. Por lo que muchos ya aseguraban su regreso a la pantalla de DC, esto además, se sumaba a que Warner Bros. Buscaba escritores para la nueva cinta del Hombre de Acero que sería producida por Charles Roven.

Sin embargo, todo cambió cuando James Gunn y Peter Safran se sumaron a DC Studios en noviembre de este año, cambiando distintos planes para las distintas películas de la franquicia, entre ellas Wonder Woman y Black Adam.

“Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir información interesante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año”, anunció Gunn el 15 de diciembre en Twitter.

“Entre los que están en la lista está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill".

Luego agrega: "Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”.

Henry Cavil anunció en su cuenta de Instagram, que tras una conversación con los nuevos jefes de DC, Gunn y Safran, no regresará como Superman en una nueva saga de la historia.

“Después de todo, no regresaré como Superman”, escribió Cavill en sus redes sociales. “Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso."