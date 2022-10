Una inesperada noticia recibieron los seguidores de The Witcher, la exitosa serie de Netflix, luego de que se anunció que su protagonista, Henry Cavill, no estará presente en la próxima temporada y su reemplazante ya fue elegido.

El streaming anunció el sábado que el drama de fantasía fue renovado para la Temporada 4, pero contará con un nuevo Geralt de Rivia. La noticia llega a pocos días del regreso de Cavill como Superman.

¿Por qué Henry Cavill deja la serie y quién será su reemplazo?

En un comunicado, Cavill señaló: “Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4”.

Luego agregó: “Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4”.

El reemplazante del actor será el ex protagonista de Los Juegos del Hambre, Liam Hemsworth.

"Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad tan maravillosa, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar", expresó Cavill.

Por su parte, el nuevo protagonista de la serie señaló en el comunicado que está honrado frente a la oportunidad de participar en el proyecto y espera estar a la altura del papel.

“Como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura”, indicó.

¿Qué pasará en la tercera temporada?

El nuevo ciclo, que llegará a la pantalla el 2023, tendrá duros momentos para los protagonistas, quienes deberán luchar por sus vidas y las de sus seres queridos.

“Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten para capturarla, Geralt lleva a Ciri de Cintra a la clandestinidad, decidido a proteger a su familia recién reunida contra aquellos que amenazan con destruirla”, señala la sinopsis de la tercera temporda.

Igualmente, en los nuevos capítulos la encargada del entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer, llevará a los protagonistas a la fortaleza protegida de Aretuza en donde “espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la niña; en cambio, descubren que han aterrizado en un campo de batalla de corrupción política, magia negra y traición. Deben contraatacar, arriesgarlo todo, o arriesgarse a perderse para siempre”.