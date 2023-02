A lo largo del tiempo, la industria cinematográfica y televisiva ha desarrollado innumerables adaptaciones de libros, videojuegos, cómics en formato audiovisual, lo que provoca comparaciones entre la producción original y la adaptación. Uno de estos ejemplos es la serie de Netflix The Witcher y que está inspirada en la Saga de Geralt de Rivia', compuesta por novelas de fantasía del escritor Andrzej Sapkowski. Revisa qué dijo el autor.

¿Qué dijo el Autor de los libros de The Witcher sobre la serie de Netflix?

En la Exposición Internacional del Libro de Taipei 2023, el autor fue consultado sobre le han esta adaptación de sus novelas: "Las he visto mejores. Las he visto peores", se ha limitado a decir. Pareciera que no le apasiona la serie, tampoco parece que esté horrorizado.

Henry Cavill un fan de los libros

Sabemos que el actor se retiró de la producción por diferencias de creatividad en lo que respecta la obra original, donde además comentó su percepción y aporte a la historia.

"Hay un fragmento justo al comienzo de 'Blood of Elves' (novela) en el que Geralt pierde el conocimiento en Sodden Hill y experimenta una visión en la que habla con la Muerte. Después, se pronuncian unas preciosas palabras sobre cruzar el prado y la niebla. Esa escena no estaba en la serie, pero estas palabras me cautivaron con su poesía y eran tan maravillosamente 'Sapkowski' que quería que las dijera mi Geralt. No tenía ganas de tener una larga discusión sobre si podía añadir esto en alguna parte, así que lo hice, dije las palabras frente a la cámara y estaba listo para enfrentar las consecuencias. Finalmente, acerté y está en la temporada 2".