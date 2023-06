The Witcher regresa con su tercera temporada: Esta es la cantidad de capítulos del vol. 1

Este año Netflix ha agregado a su cartelera grandes estrenos y este jueves 29 de junio vuelve la emocionante historia de ficción de The Witcher, que en esta tercera temporada trae varias novedades, una de ellas es la despedida de Henry Cavill interpretando a Geralt de Rivia.

La historia continúa intensa tras la segunda temporada y en la nueva temporada “los monarcas, magos y bestias del Continente competirán por capturar a Ciri mientras Geralt luchará por esconderla, decidido a proteger a su familia de cualquier amenaza. Yennefer, responsable de entrenar la magia de Ciri, les conduce a la fortaleza protegida de Aretuza, donde esperan descubrir más acerca del gran poder mágico de la joven. Sin embargo, lo que encontrarán es una gran batalla de corrupción política, magia negra y traición. Deberán luchar al límite o se arriesgan a perderlo todo para siempre” este es el pequeño adelanto de lo que podrás ver en la tercera producción de Netflix. Revisa acá cuántos capítulos tiene la tercera temporada.

¿Cuántos capítulos tiene la tercera temporada de The Witcher?

La nueva temporada tendrá 5 capítulos imperdibles y en nuestro país estará disponible desde este jueves 29 de junio a las 5:00 am.

Liam Hemsworth interpretará a Geralt en la cuarta y quinta temporada

Antes del estreno de la tercera temporada confirmaron que Henry Cavill no seguirá protagonizando a Geralt de Rivia en las próximas temporadas ya confirmadas por la plataforma de streaming.

En la cuarta y quinta temporada protagonizará al legendario brujo Liam Hemsworth y el productor de la serie Steve Gaub reveló que al igual que en las grandes franquicias será hará este cambio de actor, debido a una contundente explicación relacionada con el personaje en la cuál no quisieron profundizar para no revelar ningún adelanto “Tenemos un plan muy, muy bueno para presentar a nuestro nuevo Geralt y nuestra nueva visión para Geralt con Liam. No profundizamos en esas ideas porque esto será un gran spoiler, pero también está muy, muy cerca de las meta ideas que están profundamente incrustadas en los libros, especialmente en el libro cinco” reveló el productor de Netflix a Yahoo News.