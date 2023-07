La popular banda de K-pop, Aespa, confirmó su llegada a Chile para este semestre con su gira mundial Synk: Hyper Line, en donde los fanáticos podrán disfrutar en vivo de los mejores éxitos de la agrupación compuesta por Karina, Winter, Giselle y Ningning.

La banda se presentará el próximo 14 de septiembre en el teatro Caupolicán. Por lo mismo, muchos seguidores de la Aespa se preguntan si quedan entradas disponibles para poder ver el esperado espectáculo.

¿Quedan entradas disponibles para Aespa en Chile?

Lamentablemente para los fans que aún no consiguen entradas, los tickets para su presentación en Chile se encuentran agotados. Sin embargo, DG Medios inició un concurso para todos quieran ir algún concierto de su cartelera y no consiguieron entradas, entre ellos Aespa.

Revisa la publicación a continuación

SYNK: HYPER LINE

Después del lanzamiento de su álbum “My World”, la banda anunció una gira mundial que incluirá visitas a Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, con más de 14 ciudades en su recorrido.

Comenzarán el 13 de agosto en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, luego seguirán en Dallas, Miami, Atlanta, Washington, Chicago, Boston, Brooklyn, entre otros lugares. Después, continuarán por México, Brasil, Chile, Alemania, Inglaterra y Francia en septiembre.

Entre los temas que podrían formar parte del setlist se encuentran “Spicy”, “‘Til’ We Meet Again”, “Black Mamba” e “Illusion”. Además, el grupo también actuará en junio en The Governors Ball, donde harán historia como la primera actuación de K-Pop en el festival, y en Outside Lands en agosto.