El debut de Aespa en nuestro país se vivió este jueves 14 de septiembre en el Teatro Caupolicán y los fanáticos llegaron desde temprano a hacer fila para poder ingresar de los primeros al recinto y así poder ver mucho más cerca a su Karina, Winter, Giselle y Ningning.

Pero antes de que las chicas llegaran a presentarse al escenario DJ Nihoo se dedicó a prender al público desde las 19:45 horas y dejó al público con ganas de más.

¡Naevis we love you!

Con un poco de retraso de unos 10 minutos, las luces finalmente se apagaron y pasadas las 21:00 horas llegaron las primeras imágenes que harían gritar al público. Aquí pudimos ver por primera vez a los avatares de las chicas y luego Karina, Winter, Ningning y Giselle llegaron al escenario entre los gritos de los MY.

Girls fue el tema escogido para abrir la noche seguido de aenergy y Savage las que serían la antesala del primer solo de la noche el que estaría a cargo de Karina con Menagerie.

Finalmente, luego de unas cuantas canciones más las chicas se tomaron una pausa y se presentaron las cuatro en español y además dieron mensajes a los MY. Aquí mencionaron que Chile era el último país de la gira por Latinoamérica lo que las ponía tristes.

El segundo solo de la noche se dio para Winter con una balada titulada Lips. Un nuevo cambio de vestuario se dió en cada momento en que una de las chicas se presentará en el escenario y así marcar cada bloque de presentaciones.

Giselle también tuvo su solo con 2HOT4U el que estuvo lleno de sensualidad lo que hizo gritar a los MY presentes que a pesar de que no pudieron cantar la canción de principio a fin la llenaron de elogios.

Finalmente y luego de algunas canciones más, Ningning fue el último solo de todo el concierto con Wake Up un tema que también hizo gritar al público.

Salty & Sweet, Next Level y Black Mamba fueron las últimas canciones presentadas luego de que YEPPI YEPPI, YOLO, Hold on tight, Spicy y su más reciente estreno Better Things también fueran cantadas durante el concierto.

Las despedidas

Black Mamba es su canción debut y por esta razón fue la escogida para cerrar el show la que sin duda me hizo sentir nostálgica al recordar ese debut que prometía demasiado en noviembre de 2020.

Luego de este final que dejó a todos exaltados las chicas se tomaron un tiempo antes de volver al escenario mientras en las pantallas se presentó una actividad para mostrar amor a las integrantes.

Más cómodas, las chicas se acercaron una última vez al escenario, el que se llenó de regalos como peluches, mochilas, banderas e incluso unas cuantas chupallas las que fueron tomadas por Winter y Giselle.

‘Til We Meet Again y ICU fueron las canciones escogidas para despedirse de sus fans entre risas y saludos que hicieron llorar a algunos. Finalmente, con unas cuantas fotos y una última despedida se dió por finalizado el concierto.

Con esto Aespa dejó el escenario con un show que terminó redondo y con una promesa de volver una vez más a nuestro país.