La exitosa banda de K-pop, Aespa, llegará a Chile durante el segundo semestre con su esperada gira “Synk: Hyper Line”, con la que visitará distintos países alrededor del mundo.

Por lo mismo, los fans de la agrupación compuesta por Karina, Winter, Giselle y Ningning, desean saber cuándo y cómo podrán adquirir los tickets para ver a las estrellas en vivo el próximo 14 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

¿Cuándo comenzará la venta de entradas?

La venta general de entradas para el concierto estará disponible a partir del 24 de mayo a las 11:01 am a través de sistemas ticketmaster. Por otro lado, la preventa exclusiva para clientes de Entel y Scotiabank.cl inició el pasado lunes 22 de mayo a las 11 am.

Haz clic aquí para adquirir tus entradas o selecciona la imagen que aparece a continuación.

¿Cuánto cuestan las entradas para Aespa en Chile?

El valor de las entradas oscila entre $53.590 para la ubicación de la platea baja, hasta $145.000 para la localidad más exclusiva, el “Palco Lateral”.

El paquete VIP tiene un valor de $274.500 e incluye acceso a la prueba de sonido previa al show de Aespa, un ticket de Cancha, la oportunidad de adquirir merchandising de la gira antes del espectáculo, acceso temprano al recinto, una lámina y colgador VIP, así como un objeto VIP exclusivo de regalo.

Gira mundial Synk: Hyper Line

Con temas como Illusion, Girls, Black Mamba, Next Level, Savage, Dreams come True, Life’s Too Short y Yeppi Yeppi, la exitosa banda se encuentra preparando su gran gira mundial, con la cual recorrerán distintos países de Norteamérica, América Latina y Europa, visitando un total de 14 ciudades.

El esperado tour comenzará el próximo 13 de agosto en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y continuará en ciudades como Dallas, Miami, Atlanta, Washington, Chicago, Boston, Brooklyn, entre otras. Durante el mes de septiembre, la banda visitará México, Brasil, Alemania, Inglaterra y Francia, llegando a Chile en septiembre próximo.