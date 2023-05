Con un gran lanzamiento de su tercer mini álbum, MY WORLD, a través de Warner Records, el destacado grupo de chicas K-Pop Aespa, anunció su primera gira mundial, llamada Aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK : HYPER LINE’, la cuan contará con paradas en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Su tour tendrá presentaciones en14 ciudades y arranca el 13 de agosto en Los Ángeles, con paradas en Dallas, Miami, Atlanta, Washington, Chicago, Boston, Brooklyn, etc. Todo esto, antes de continuar por Latinoamérica donde tendrá parada en Chile. Conoce detalles del show en la siguiente nota.

¿Dónde comprar entradas para Aespa en Chile 2023?

Las entradas puedes adquirirlas por la plataforma Ticket master.

¿Cuándo comprar las entradas de Aespa en Chile 2023?

Las entradas tendrán un descuento exclusivo para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia a partir de este lunes 22 de mayo a las 11am. Por otro lado, la venta general estará disponible para todo público desde el miércoles 24 de mayo a las 11.01am en Ticketmaster.cl

¿Cuándo se presenta Aespa en Chile?

El 14 de septiembre en Teatro Caupolicán.

¿Cuáles son las fechas del tour de LIVE TOUR 2023 ‘SYNK: HYPER LINE?

Dom Ago 13 – Los Ángeles, CA – Crypto.com Arena

Vie Ago 18 – Dallas, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory

Mar Ago 22 – Miami, FL – James L. Knight Center

Vie Ago 25 – Atlanta, GA – Fox Theatre

Dom Ago 27 – Washington, DC – The Theater at MGM National Harbor

Mié Ago 30 – Chicago, IL – Rosemont Theatre

Sáb Sep 02 – Boston, MA – MGM Music Hall

Mar Sep 05 – Brooklyn, NY – Barclays Center

Vie Sep 08 – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

Lun Sep 11 – Sao Paolo, Brasil – Espaço Unimed

Jue Sep 14 – Santiago, Chile – Teatro Caupolicán

Lun Sep 25 – Berlín, Alemania – Columbiahalle

Jue Sep 28 – Londres, Inglaterra – The O2

Sáb Sep 30 – Paris, Francia – Dôme de Paris