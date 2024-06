Este domingo se transmite un nuevo capítulo de Podemos Hablar en Chilevisión. JC Rodríguez nuevamente tendrá grandes invitados con los que conversará sobre sus vidas en un espacio íntimo en el estudio.

Uno de estos invitados es DJ Méndez, el cantante chileno contará algunas de sus grandes experiencias vividas, siendo una de ellas la de enterarse de que iba a ser abuelo.

Hay que recordar que hace poco, Steffi Méndez tuvo a su primera hija, la que anunció hace unos pocos meses en redes sociales.

Su reacción al enterarse de la noticia

Una de las primeras preguntas que hará Julio César a Leopoldo Méndez será sobre ser abuelo. Y es que el cantante no pensó que iba a ser abuelo o por lo menos no pensó que iba a alcanzar a ver a sus nietos.

“Primero obviamente quería ser papá ya a los 16 años. Siempre quise ser papá, es algo que yo siento en el alma, me gusta, amo ser. Pero de ser abuelo, la verdad es que no, yo pensé que mi vida se iba a acabar en muy temprana edad, por ciertas cosas que estaban pasando en mi vida desde muy joven. Entonces no lo vi, como que iba a hacer algo real en mi vida… Pensaba muy negativo, pucha, estaba muy agradecido, ya que iba a empezar, bueno Steffi, Leo y después tuve un equipo de futbol, agradecido de la vida y de Dios, pero ser abuelo de verdad es como ¡wow!“, mencionó.

“Quedé impactado y si no recuerdo mal, fui la primera persona que supo, Steffi me contó a mi primero y fue como raro, porque… estaba papá, papá… Yo me estaba cambiando de ropa, en el edificio, conserjería, atrás había una habitación y le dijeron que yo estaba allí, fue, me estaba cambiando ropa y viene como casi llorando, con nervio, ‘papá, papá’ y yo ‘¿pasó algo?’“, relató.

“Yo me empecé a asustar, ¿Qué pasa Steffi? Dime, cuéntame, es que no sé, no sé cómo decírtelo, pero dime ¿Qué pasó? Estoy embarazada y dije en serio, yo iba a saltar de felicidad, porque yo honestamente ¡wow! Ella tiene su edad 28 años, igual buena edad, entonces dije perfecto, pero ella estaba llorando de nervio, porque ella no sabía, fue en el viaje que estuvo en Chile y no sabía, se vino a Chile sin saber que estaba embarazada“, agregó.

Posteriormente, relató que Steffi no sabía qué hacer, ya que su pareja, Dante, no sabía la noticia y es que se enteró en Chile de que estaba embarazada. Ante esto, el patriarca le aconsejó contarle por teléfono, ya que si bien no era la mejor opción, era una noticia bastante importante.

“Lo tuvo que llamar, porque quería esperar a llegar a Suecia. Le dije no, quizás no es lo que uno quiere, una noticia así, pero es algo importante, dije llámalo, se fue, se alejó de la mesa donde estábamos comiendo y llegó, así como muy tranquila y la reacción de Dante, su pareja. Músico, muy conocido allá también en Suecia. Se puso a fumar, eso es lo que yo pensé, todo bien, todos felices, todos cambiados de casa, algo más grande porque llegó un nuevo integrante“, finalizó.