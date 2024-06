Este domingo el nuevo capítulo de Podemos Hablar tendrá de invitados a DJ Méndez, la Alcadelsa de Santiago, Irací Hassler, Eduardo de la Iglesia y Magdalena Max-Neff. Estos personajes se reunirán en un espacio de conversación con JC Rodríguez y podremos conocer más de sus vidas.

Aquí, Méndez relatará parte de su historia de ser abuelo y también su relación con el culpable de los incendios que azotaron a la Quinta Región durante el verano y que dejaron a miles de damnificados.

Totalmente en shock

Sobre lo sucedido con el culpable de los incendios, DJ Méndez señaló que quedo bastante sorprendido y es que el hombre detrás de todo era aquella persona que le ponía las visuales en todos sus shows.

“De verdad veo la foto y no entiendo nada, y sí, para responder tu pregunta, fue en un momento de no saber de qué decir, sentir, porque obviamente es un cabro joven, que ni un garabato echaba, no toma alcohol, es como muy sano, etcétera y etcétera“, mencionó en primera instancia.

“Nunca, en mi vida, hubiese pensado podría haber hecho una cosa semejante. Entonces fue como un shock, yo estaba en Suecia, cuando supe todo esto y con los compañeros que también viajan con nosotros, él ponía las visuales en los shows y yo no sé si sentir odio, tú lo dijiste, gente murió, o sea, yo quedé paralizado y tenía el pecho apretado y decía ¿Cómo? Yo soy de la zona, Valparaíso y te lo vuelvo a repetir todavía no entiendo, yo lo veo a él en la foto y yo no asocio a alguien que esté… fue terrible”, agregó.

Esto no fue lo único y es que Méndez también comentó qué lo mencionaba en sus shows debido a su profesión de bombero, con él aún como parte de su equipo, sin tener idea de lo que había hecho.

“Yo quedo en shock, porque yo no entiendo nada, ¿en qué momento?, ¿cómo?, ¿él? Y después de esto que pasa, viene lo peor, siento yo, que nosotros, obviamente, sin saber esto, seguimos los shows como si nada y yo feliz porque él es bombero, era bombero en ese momento y en público yo diciendo, tenemos a alguien que le ha estado dado el frente, ¿cachai? Y después vení a saber esto, te dan ganas de irlo a buscar ahora, no sé qué hacerle“, mencionó.

“Nadie imaginaba que Francisco iba a cometer un semejante crimen, para mí fue heavy, una de las primeras cosas que tuvo esa persona, o esa persona le das un sueldo, le pagas y vaí a saber tú que compraba cosas para echar a andar este macabro crimen“, agregó.

“Después fui leyendo más, investigando porque obviamente había muchos cercanos que sabían de él y de ahí sale CONAF y sale gente mucho más arriba y ahí se puso mucho más serio para mí, porque digo ok. Culpable. Pero, también hay alguien que lo utilizó, ser tan joven y hay que indagar mucho en eso, creo yo. Y yo tengo unas ganas increíbles de estar 10 minutos con él para saber más, nombres, porque eso significa que no ha pasado recientemente con este joven, sino que ha pasado antes y vaí saber si va a seguir pasando, la razón no la tengo clara… Pero soy un ciudadano que me preocupa que pasé este tipo de cosas, porque el Valparaíso siempre ha sido azotado por incendios, yo creo que este joven, queda que no le pase algo, porque debe tener mucha información”, finalizó.