El día lunes se vivió un nuevo capítulo de Gran Hermano dónde se vivió una nueva jornada de eliminación, luego de mostrar con detalle la salida de Sebastián Ramírez quién renunció al programa de manera voluntaria.

Las participantes que se encontraban en placa de nominación eran Constanza Capelli, Jennifer Galvarini, y Viviana Acevedo. Es importante recalcar que el público decide quién se queda en la casa estudio y la primera en ser salvada fue Constanza, luego Diana Bolocco y Julio César Rodríguez ratificaron a la nueva eliminada.

¿Cuál fue el porcentaje de eliminación de Viviana en GH?

La nueva eliminada de Gran Hermano fue Viviana Acevedo con un 93,31% de los votos, contra el 6,69% de Jennifer Galvarini más conocida como la Pincoya Sin Glamour.

Tras conocer la noticia le entregó unas emotivas palabras a sus compañeros, “A mi familia y amigos que están allá, los amo mucho. Me llevo una enseñanza de cada uno de ustedes, son la raja, denle para adelante. A cada uno le voy a decir una cosita, pero más ratito. No lloren porque me hace peor. Agradecida de la oportunidad, de todo lo que logré acá, aprendí mucho, mejoré mucho también, aprendí tanto de los que me rodean, como de mí. Soy un ser humano, me equivoco, pero de los errores se aprende. Nada, seguir afuera, llámenme de eventos, todo porque ahora viene lo bueno. Ahora, a los que me están esperando, familia y amigos allá voy a lo que tengo pendiente también. Obviamente estoy más triste, pero no quiero llorar tanto porque no quiero que lloren todos, pero nada, agradecida siempre de la oportunidad, es algo único y nunca lo voy a olvidar, hasta me lo voy a tatuar” exclamó Viviana.

La votación contra Viviana superó a la eliminación de Maite, de hecho está eliminación ingresó al Top 10 de los eliminados de Gran Hermano a nivel mundial.