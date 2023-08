Una nueva semana de polémicas comenzó en el reality de Chilevisión, Gran Hermano, en donde la Pincoya tuvo una fuerte discusión con sus compañeros luego de cocinarles debido a que está molesta por ser nominada nuevamente.

La oriunda de Chiloé cocinó el almuerzo, pero solamente para ella y para Coni, ya que consideraba que sus compañeros eran “unos mal agradecidos” por votarla nuevamente para que esté en la Placa de Eliminación, a pesar de que ella considera que siempre ha tenido la mejor disposición con todos, a diferencia de otros de sus compañeros.

El enojo de la Pincoya con sus compañeros

El resto de los compañeros continuó comentando lo que sucedió en el almuerzo, ya que esperaban que Jennifer cocinara para todos, lo que no paso. Generando más roces entre los grupos.

Cuándo le preguntaron a Pincoya por qué lo hizo, ella señaló molesta: “¿Ustedes creen que así como se portan conmigo yo les voy a cocinar? Chicas ni cagand* aca, nicagand*. Si me quieren votar, vótenme con ganas, cocinen ustedes. Yo no soy su nana”.

Mientras que Constanza saltó en su defensa. “Tiene rabia, po, tiene razón. Quinta vez po’, yo también estoy aburrida”.

“Así el martes van a tener motivos para irme a votar, porque ya esto hasta acá con su mariconad*. Hay otros hueon* que no hace ni una hue* y no salen nunca en placa. Son unos malagradecidos de mierd*”.

“Les lavo la ropa, le seco las we, les hago postres. Me porto la raj* y las weon son una mierd. Vayanse a la conches“. Ustedes muchas veces cocinan extra y no me dan. Así que cagar no más”.

Mientras que Vivi decía que quien cocine debe hacerlo para todos o no cocina, lo que indigno a Pincoya, quien señala que a ella y la Coni nunca le ofrecen cuando cocinan de más.

“Gente cul** váyanse a la CSM todos. Ahora tienen motivos para venir a webi**, webe** con ganas”.

Revisa el momento a continuación