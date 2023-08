“Renuncio”, “cumplí un ciclo” y “Coni, nunca me entendiste”. Así partió el inicio de Gran Hermano Chile este domingo en la noche, con las esperadas razones de la renuncia de Sebastián Ramírez del reality.

¿Qué pasó antes de la renuncia de Sebastián?

Todo comenzó en la fiesta del viernes, con una discusión entre Sebastián y Coni luego de que este se tomara su trago, algo que está penalizado. La situación hizo explotar a Constanza que lo encaró y luego no pudo contener las lágrimas ante los constantes juegos de Sebastián.

De hecho la competidora fue contenida por Skarleth y Alessia; a quienes les contó lo mal que lo ha pasado y evidenciando todo lo que le ha afectado el trato de Sebastián dentro del reality, entendiéndose que esta pelea fue una más dentro de las muchas que tuvieron en el encierro y afectó a una de las favoritas del público

Sebastián luego de ver esto y tras acercarse de manera agresiva a Coni nuevamente; le dijo a Trinidad que quería irse, quien también le recomendó hacerlo.

¿Por qué renunció Sebastián?

“Me voy de esta hueá. Renuncio. Que me echen de acá, me quiero ir. Lo he pasado bien y todo, pero me está dejando como el…”, dijo el participante en el confesionario. Donde Gran Hermano le dijo que le daba tiempo para pensar en esta renuncia.

Al día siguiente temprano pidió su maleta ante los ojos atentos de Constanza, sin cruzar miradas ni hablarse. Y sin esperar las 24 horas para reflexionar, tomó la decisión de irse.

“Ya cabros. Qué les voy a decir. Pásenla bien, fue un gusto haberlos conocido, también la pasé mal algunos días. Cumplí mi ciclo, decir las cosas a las caras sé que la ente puede creer que soy pesado, pero me mostré tal y como soy“, fueron sus palabras frente a sus ahora excompañeros.

Tuvo palabras positivas para Jorge, Alessia, Lucas, Fran, Mónica, Pincoya y otros compañeros más. A Constanza le dijo que “nunca me entendiste, te traté decir desde el primer día que confiaras en mími. Tienen que pasar cosas así, como te lo dije te iba a cuidar y prefiero irme yo antes que tu. Te doy la posibilidad de que sigai porque es lo que quiero, lo que siento…”.

Tras esto, se despidió de Constanza y abandonó el reality. Los animadores explicaron que este lunes estará Sebastián en el estudio de Chilevisión para conversar toda su verdad.

Revisa el momento de la discusión de Sebastián: