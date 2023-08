El reality Gran Hermano sigue en desarrollo y entre las participantes que más ha llamado la atención del público ha sido la personalidad de Jennifer Galvarini, alías la Pincoya que con su humor y carácter confrontacional ha ganado miles de fanáticos que la apoyan y la han salvado varias veces para que no abandone la casa estudio en Buenos Aires.

Entre los grandes momentos de Pincoya en el reality de Chilevisión se encuentra un video que se ha viralizado en las redes sociales donde la oriunda de Chiloé señala que es familiar del cantante urbano Pablo Chill-E.

¿Qué dijo Pablo Chill-E sobre la Pincoya de Gran Hermano?

Todo inició cuándo Sebastián Ramírez le comentá a Jennifer que tenía un parecido físico al cantante urbano y le comenta “¿Cachai a Pablo Chill-E? te pareces…tienes un aire” le dijo su ex compañero que renunció al encierro durante el fin de semana. En forma de broma Pincoya dice “Él es mi hermano, él es mi primo hermano. No lo quería decir. Lo descubrieron” riendo, sigue comentando que “él es mi primo, mi primo. Chicos, yo no lo quería decir, pero soy la prima hermana del hombre. Primo, un beso en la trompa”, insistió la oriunda de Chiloé. Continuando con la broma comentá a las cámaras con su particular voz “Primo, yo no quería hablar que nosotros éramos sanguíneos, pero ya nos descubrieron. Yo era la pariente del sur que él hablaba”.

A estos dichos el propio Pablo Chill-E comentó a través de Twitter lo siguiente “La Pincoya no es mi prima jaja”, a esto agregó en un nuevo tweet “Te quiero Pincoya” complementando su apoya a la participante del reality Gran Hermano.

¿Quién fue el último eliminado de Gran Hermano?

Durante el capítulo del domingo se dio a conocer la renuncia de Sebastián Ramírez por lo que la placa de nominación continua y este lunes se conocerá la nueva eliminada de Gran Hermano entre Pincoya, Constanza y Viviana. Recuerda que para eliminar a una participantes debes mandar un mensaje de texto.