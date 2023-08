Una noticia sacudió la casa de Gran Hermano esta tarde y es que desde Chilevisión se nos informó que finalmente Sebastián Ramirez abandonó el reality de manera definitiva.

Sus motivos no fueron dados a conocer, pero según lo que se mostró en un adelanto del capítulo para este domingo, el participante habría dicho que cumplió un ciclo en el programa y sentía que era tiempo de irse.

Coni reveló sus últimos momentos

Durante toda la tarde hemos visto como la casa continúa su día a día sin la presencia de Tatán, pero se nos han dado un poco más de detalles sobre su salida.

En una de estas conversaciones pudimos ver a Coni y Raimundo conversando cerca de la piscina. Aquí la bailarina mencionó que se sentía mal por la salida del participante.

“Yo no hubiese querido que se vaya pero de hecho me siento pal p*co, me siento muy mal“, le mencionó a Rai y sobre la pregunta de este a si ella esperaba que Tatán se fuera Coni agregó lo siguiente: “Hoy día en la mañana cuando se levantó sí“.

“Cachai de lo que me arrepiento es de quizás no haberme acercado, no me acerque a él, me aleje, como que me senté a mirar“, agregó. “Pero ¿qué le iba a decir? ¿cachai? Como que sentí que me hubiese gustado decirle muchas cosas más“, explicó.

“Cuando estábamos ahí tampoco, estaba como muy como petrificada, no sé. Cuando salió me abrazó también fue como, lo único que le dije fue te quiero, te quiero, te quiero“, mencionó sobre el anuncio y salida de Sebastián de la casa durante esta mañana.

“Chau sebita, te quiero“, finalizó, mientras se reía con Raimundo de la actitud de Tatán.

Cabe destacar que recién este domingo a las 22:30 horas en CHV y PlutoTV podremos conocer los motivos de la salida de Gran Hermano de Sebastián y además muy probablemente lo veremos en el panel.

Asimismo, la salida del participante no cancela la placa de eliminación de esta semana y solo fue modificada, dejando a Constanza, Jennifer y Viviana frente a la decisión del público.