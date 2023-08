Un terremoto sufrió Gran Hermano el último día con la renuncia de Lucas Crespo del reality, que fue con elástico ya que a último minuto se arrepintió, provocando la molestia principalmente de los televidentes por el show mediático que desencadenó su decisión.

Y es que dos días desde su renuncia pasaron, con ratificación incluida y hasta un homenaje en la noche de este jueves con un video de la familia de Lucas. Pero finalmente la lesión que lo aquejaba y era el motivo de su salida del programa, no era tan grave como pensaba y Gran Hermano le aceptó su arrepentimiento a solo minutos de tener que dejar la casa en Argentina.

Y tal como a los televidentes no les gustó la decisión final de Lucas, demostrado en los comentarios de los post de Gran Hermano y también en redes sociales, tampoco les gustó a algunos de sus compañeros, especialmente Sebastián Ramírez.

La noche de este jueves cuando Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, los animadores del espacio, le preguntaron a los participantes si alguien estaba en contra de que Lucas se quedara, Sebastián fue el primero en levantar la mano.

“Yo en el lugar de Lucas… No tengo nada en contra de él, quiero que quede claro, pero llevamos dos días que se va, creo que ya había renunciado antes. Le puso bueno con la cosa del ejercicio y se lastimó, o sea se mató solo. Estuvo afuera, fue al médico, ahora le dijeron una hora quédate, quédate los cabros… show. Yo en el lugar de Lucas pesco mis cosas y me voy“, fue la tajante opinión de Ramírez.

“Quiero que me respeten. (¿Te gustaría que se fuera?) No tengo nada en contra de él, pero yo tomaría la decisión de irme. No es que quiera que se vaya, hizo todo el ritual y yo Lucas, yo Sebastián Ramírez, pesco mis cosas y me voy. Yo me iría”.

Pero no fue el único, ya que la señora Mónica también levantó la mano para decir que creía que lo mejor es que Lucas se fuera. Pero a diferencia de Seba, su opinión se basó en que la lesión que tenía podía perjudicarle a futuro, lo responsable era buscar una segunda opinión médica y debía cuidarse.

