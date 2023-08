Miércoles movidísimo en la casa más famosa del mundo en Chile. Y es que previo a conocer a los nominados de esta semana en Gran Hermano, Chilevisión informó que un participante renunciaba de manera definitiva al reality.

Y este concursante es Lucas Crespo, donde la animadora Diana Bolocco confirmó su ida del programa apenas inició el episodio de esta jornada.

Decisión que sorprende días después en que el grupo del tiktoker había logrado nominar a la familia lulo completa y que significó la eliminación de Francisco.

Claro que la renuncia de Lucas no es primera vez que pasa. Hace unas semanas el participante también había pedido salir de la casa, aunque luego de darle un día para pensarlo, finalmente decidió permanecer en el reality pese a su evidente cansancio y molestia.

El motivo de Lucas para renunciar a Gran Hermano

Este miércoles al inicio del capítulo de Gran Hermano, donde se conocería inicialmente a los nominados, se mostró la conversación de Lucas con producción y que pidió salir del reality por una lesión que lo afecta adentro y no le permite competir tranquilo.

“Me quiero ir de forma definitiva. Estoy pa la cagá físicamente, me despierto con dolores. Con la rodilla me ahueoné y reactivé una hernia que tenía hace tiempo. Estoy todo el día pensando en el dolor y si voy a estar así prefiero no estar acá. Esta vez no cambio de opinión.”

Revisa qué dijo Lucas al renunciar a Gran Hermano

Finalmente, una de las parejas de Francisca en el reality abandonará la casa este miércoles y se lo comunicará a sus compañeros en la gala de nominación.

“La única razón por la que no me había ido era por ti”, le confesó a Fran a quien le informó de su renuncia.

“Me metí con una meta de vivir del deporte, me lesioné. Entré con unos indicios de hernia que trate pero aquí me lesioné al ligamento de la rodilla, me hice cagar la espalda baja y me despierto pensando en que me duele. Estoy mal, me duele muchísimo”.

Con esto, Crespo es el primer participante que se va de manera voluntaria a Gran Hermano Chile. Y aunque no es primera vez que lo hacía, esto no es nuevo. Trinidad es otra que renunció tras sus constantes peleas con Constanza, pero finalmente se arrepintió.