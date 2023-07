Una inesperada y fuerte situación se vivió este lunes en la casa de Gran Hermano y es que en el capítulo del día lunes se nos informó que Lucas había decidido informar al líder de la casa que quería dejar la competencia de manera voluntaria.

Debido a las reglas de Gran Hermano, Lucas no podía dejar la casa inmediatamente y tenía un total de 24 horas para pensar su decisión, es por está razón que tuvimos que esperar para saber si es que se iba o no.

¿Abandonó Gran Hermano?

Finalmente durante la noche de este 11 de julio en el programa estelar que pudimos ver en CHV y Pluto TV descubrimos que Lucas Crespo decidió quedarse en competencia y no abandonar la casa estudio.

Hay que recordar que entre las razones que dió el tiktoker para dejar la competencia es que se encuentra acostumbrado a tener el control de su vida, pero el encierro hizo que en más de una ocasión perdiera el control de su vida.

Además destacó que en muchas ocasiones se vió demasiado expuesto y vulnerable.

“Me vi expuesto a situaciones en las que me vi vulnerable. Comportarme a veces de una forma en la que no me reconozco, a veces no me siento yo, en actitudes que tengo. Hoy día exploté, me puse a llorar frente a toda la casa y eso me puso en una situación muy incómoda“.

Finalmente no se va, pero de igual forma llegará un nuevo participante a Gran Hermano Chile. Esta vez el nuevo integrante no será un perro y será una persona totalmente real de sobre 30 años que ingresará este jueves a la casa.

Con esto las redes sociales ya especulan que la persona que ingrese será Sebastián Ramírez, chico reality que apareció en Resistiré y Doble Tentación, el que vendría a desordenar las cosas entre los participantes.