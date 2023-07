Durante la noche del domingo Estefanía dejó la competencia de Gran Hermano al ser la nueva eliminada por el público. Ahora, durante el capítulo del pasado lunes en CHV y Pluto TV se vió cómo la ex miss Chile se unió al panel y comentó todo el capítulo junto con la relación que tuvo con sus compañeros.

Luego de que se nos presentará al nuevo integrante de la casa, en el capítulo de este martes se nos reveló a que participante decidió dejar Estefanía sus dos puntos del voto legado.

Con esto, uno de los participantes estará más cerca de dejar la casa estudio y la competencia esta semana.

¿Por qué compañero votó?

Durante la noche de este martes Estefanía reveló a quién dejó sus votos. Hay que recordar que está será la segunda semana en la que se realiza el voto legado, ya que la semana pasada se dió el primer voto legado y Ariel le dejó sus dos puntos a Coni, esto luego de la pelea que tuvieron durante la semana.

Finalmente conocimos que Estefanía le dejó sus puntos a Rubén, las razones que dió se deben a que no congenió bien con él y que era dictatorial en la cocina, además la ex Miss Chile mencionó que no lo encontraba una persona genuina.

Ahora los votos de Estefi dejarán listo el camino para las nominaciones de esta semana, las que se darán a conocer el día miércoles en el programa estelar a partir de las 22:30 horas.

Cambios en Gran Hermano

Finalmente se nos comunicó la decisión final de Lucas de dejar el programa, esto ya que el participante después de las 24 horas para retractarse de su decisión, reveló que se queda en la casa.

Por otro lado, también nos dieron a conocer que el nuevo integrante de Gran Hermano no es nada más ni nada menos que Bigote quién se une a los integrantes de la casa.