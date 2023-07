Tras estar 3 semanas de encierro en la casa estudio, el participante Lucas Crespo dio a conocer el confesionario su renuncia. Además, el episodio trasmitido el domingo, el influencer conocido como el “cuicazo” dio a conocer un duro momento de su vida por lo que diversos motivos incentivan al joven a abandonar la competencia de Gran Hermano Chile.

¿Por qué renunció Lucas de Gran Hermano Chile?

Su decisión se dio luego de una dura confesión y una posterior discusión con otra participante, Francisca Maira.

“Me gustaría hacer la retirada voluntaria”, comenzó diciendo Crespo en la intimidad del confesionario, tras lo que agregó sus razones para dejar la casa estudio.

“Yo soy una persona acostumbrada a tener el control de todo en la vida, de su vida, y creo que claramente en este lugar no se puede, pensé que yo lo iba a poder, y no pude”, dijo.

“Me vi expuesto a situaciones en que me vi vulnerable, a comportarme a veces de una forma que no me reconozco, como que a veces no me siento yo, las actitudes que tengo como que no sé qué me pasa adentro. Hoy exploté, me puse a llorar frente a toda la casa y eso me puso en una posición muy incómoda“, confesó.

A lo que agregó: “Esa misma vulnerabilidad, el no saber cómo llevarla, me está llevando a tener problemas con gente que quiero mucho, como la Fran que es una de las personas que le tengo más cariño en la casa. Tuvimos una pelea ayer donde me mandó al carajo. Con lo que me pasó hoy día siento que ya es momento de tomar una decisión de retirarme“, declaró el concursante.

¿Cuál es la postura de la producción de Gran Hermano?

Desde el programa dieron a conocer que el participante no deja el encierro de manera instantánea, sino que tendrá un lapso de 24 horas para pensarlo y entregar su decisión final. Por tanto, la estadía de Lucas Crespo en el programa se extenderá por un día más, hasta cuando presente su decisión oficial.