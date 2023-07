La impactante confesión de Lucas de GH: "Por eso cada vez que me gusta alguien, me alejo"

Conocido como el “cuicazo” de Gran Hermano Chile, Lucas dio a conocer una situación difícil que vivió cuando era adolescente y que relató entre lágrimas. Tras su confesión, quienes estaban ahí lo escucharon atentamente. Revisa los detalles a continuación.

Una confesión entre lágrimas: Lucas de GH reveló difícil momento

Durante el episodio trasmitido anoche, el integrante de la casa estudio, comenzó a relatar profundas reflexiones. En un momento lúdico, todo se detuvo y ‘cuicazo’ comenzó a relatar por qué se comporta con las mujeres de esa manera.

“Yo a los 15 años, más o menos, tuve un amor de verano y embaracé a una chica… No sabía y cuando yo ya estaba en Santiago, me dijo por Facebook que estaba embarazada y quería abortar”, comenzó diciendo.

“Me hice el hue… A mí me tuvieron a los 17 años, yo sé que se podía, y en vez de querer tenerla, yo la ayudé con el aborto. Empecé a robarle plata a mis papás y mis tíos en los almuerzos familiares y se la daba a su primo para que abortara y lo hizo”, siguió ya llorando.

Quienes estaban a su lado, escucharon a Lucas con atención, quien siguió con su relato. “Me sentí un hijo de p…, todavía me siento así, porque a mí me tuvieron a los 17 años y me sacaron adelante perfecto, y yo me acobardé y la ayudé a abortar, que fue su decisión”, confesó.

Es por eso que explicó que “desde ahí, cada vez que me gusta alguien, me alejo, porque soy un hijo de p… y siempre he tratado como el culo a todas mis pololas, me autosaboteo. Soy un hijo de puta y por eso no quiero tener una relación con nadie”.

Para finalizar, Lucas señaló que “sé que quizás no es mi culpa, porque era niño, pero quiero pedirle perdón a la gente con la que he estado, porque no se merecen estar conmigo”.

Al terminar su relato, sus compañeros lo abrazaron, pero también lo hicieron pensar de cómo debía ofrecerle disculpas a sus ex parejas, lo que hizo en cámara.