En redes sociales, sobretodo en twitter, son bastante conocidos y comentados los comentarios que ha hecho Francisca Maira en contra a Constanza Capelli. Desde amenazas de combos, querer provocarla para que le pegué y demás, han enojado a los televidentes fieles que siguen el show.

Ahora, una de estas situaciones provocó que más de 100 denuncias llegaran a la CNTV y se busca principalmente sancionar o incluso expulsar a la participante del reality más famoso del mundo.

Denunciada al CTNV

Durante la transmisión del programa del 31 de julio en CHV se desató una situación que nuevamente generó la indignación en las redes sociales, sobretodo en twitter.

Ya que durante el segmento de “Espiando la Casa” que se da después del programa estelar de Gran Hermano, un comentario de Fran recibió denuncias al CNTV. En este, Fran le dejó un comentario a Capelli debido a la realización de la espontánea.

“Te amo mi amor, Coni. Nos vemos en la placa, washita. Y si me echan a mí me vale pic… porque me va la raja afuera, pero nos vemos afuera, mar*ca.. c*lia“, mencionó en la noche.

Con este comentario, los televidentes que estaban mirando la transmisión en CHV decidieron realizar las denuncias correspondientes en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) acumulando un total de 256 denuncias en las 24 horas posterior a la emisión del episodio.

Estos no son los únicos comentarios que ha hecho la joven de 23 años hacía la bailarina y es que también ha tratado a la joven de “mar*ca“.

Además, son bien conocidas sus amenazas en PlutoTV hacía la bailarina, en dónde incluso ha mencionado querer provocarla lo más posible para que Constanza llegue a los golpes y la expulsen del programa por incumplir una de las reglas de la casa.

De momento, CHV no se ha mencionado respecto a las denuncias y tampoco ha sancionado, en ningún momento, a la jóven debido a sus comentarios y bullying hacia la otra participante.