Noche de alta tensión en Gran Hermano, que tenía por objetivo conocer la placa final de los cuatro nominados que están a disposición del público para ser eliminados el próximo domingo.

Y Alessia era la encargada de votar por quién quería que se salvara gracias a ganar la prueba del líder e inmunidad esta semana.

¿Quién fue el salvado por Alessia?

No hubo grandes sorpresas y fue Skarleth, amiga de Alessia, quien se salvó de la placa. Los motivos que dio la ex The Voice fue que pensaba que ella tenía más posibilidades de ser eliminada, apelando a sus peleas en la casa y su pasado con Pailita.

¿Cuáles son los nominados en Placa?

Con esto, los nominados que corren peligro de eliminación son Sebastián, Jennifer, Constanza y Viviana. Uno de estos participantes dejará la casa esta semana.

Tanto Pincoya como Coni viven su quinta semana que están en placa y en peligro, claro que esta última había sido salvada dos veces. Mientras que Seba vive su primera nominación luego de entrar hace dos semanas al reality.

¿Cómo votar para eliminar esta semana en Gran Hermano?

Hay dos formas para votar por tu eliminado: por mensaje SMS o bien por Mercadopago.

Por SMS, debes enviar un mensaje en tu celular al 3331 con el nombre de tu elegido para ser eliminado, con un valor de $490 por mensaje. Mientras que para Mercadopago en este link debes votar por tu eliminado.

Las votaciones se cerrarán este domingo en la noche en la gala de eliminación.

¿Cuándo es la eliminación?

Este viernes y sábado no hay programa en vivo, salvo por la fiesta de la semana, por lo que la eliminación es este domingo 6 de agosto como es costumbre.

El capítulo se transmitirá a las 22:30 horas, donde conoceremos a un nuevo eliminado elegido por el público para que deje Gran Hermano.