Una inesperada renuncia ocurrió esta semana en Gran Hermano, el reality de CHV, en donde Sebastián Ramírez, conocido ex chico reality, decidió dejar la competencia tras solo tres semanas.

En el encierro, el ex participante de realitys como Amor a Prueba y Doble Tentación, tuvo una relación con Constanza Capelli, pero tras una fuerte pelea decidió abandonar la competencia. Lo cual fue explicado tras su salida, en donde la joven reveló maltratos psicológicos que habría sufrido por parte de Sebastián.

“Sebastián me cag*** la cabeza. Se come mis cosas, se toma mi copete, esconde mi ropa y luego me dice que él no fue. Me dice que estoy loca, me hace cagar la cabeza. Todo el rato me hace cagar la cabeza diciendo que son puras imaginaciones mías, que yo estoy traumatizada”, confesó la joven a Raimundo.

“Yo me venía pa acá afuera, y él me seguía y me hablaba fuerte (…) yo me iba a duchar, y él me encerraba, yo desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”, añadió.

“Me caga la cabeza diciendo, con razón todos los de la casa te odian”, agregó.

Ministerio de la Mujer se pronuncia

Biobio Chile reveló que desde la cartera anunciaron que van a “oficiar al CNTV” y agregaron además que “desde el SernamEG se pondrán en contacto con la producción para ofrecer asesoría a la posible víctima, ofrecer apoyo”.

La reacción de los televidentes

Los seguidores del reality de Chilevisión se mostraron indignados frente a la revelación de Constanza debido a los fuertes hechos que enumeró en su contra y también por la nula sanción que hubo en contra de Sebastián por las supuestas agresiones mientras estuvo en el reality.

