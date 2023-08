La inesperada renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano causó un gran impacto durante el fin de semana. A través de las redes sociales, el programa de Chilevisión anunció la partida del polémico participante, lo cual generó gran expectativa entre los espectadores. Tras su salida, en la entrevista exclusiva por Diana Bolocco y JC Rodríguez, abordó diversos temas, incluida su relación con Coni Capelli. Descubre sus dichos a continuación.

Sebastián habla de su retirada y señala su amor por Coni

“La Coni fue muy importante para mí adentro, yo igual la ubicaba afuera pero adentro nos conocimos de verdad. La echo de menos, la quiero mucho, si discutimos pero no eran peleas, eran discusiones, no muy tranquilas pero un poquito pesadas, pero al final nos queríamos con la Coni, siempre nos quisimos”, planteó de entrada.

Y en esa misma línea, agregó: “éramos intensos, no éramos tóxicos. No nos confudamos, no fue tóxico, fue intenso. Fuimos muy intensos los dos y yo creo que ahí topamos un poco. Yo creo que tóxico es cuando estás peleando todo el día, no todo el día estábamos… Nos reíamos todo el día, leseábamos, no se confundan con eso”, aclaró.

Finalmente, el ex participante reveló los motivos de su renuncia a Gran Hermano y las razones que impulsaron esa decisión.

“Yo decidí irme porque ya no daba más y ella quería estar ahí, quería seguir. Bueno yo me he repetido el plato un par de veces. Se escapó de las manos, fue una cosa que cuando las cosas ya no funcionan y se escapan de las manos, hay que dar un paso al costado”, complementó.

¿Quién es la nueva eliminada de Gran Hermano Chile?

La jugadora que fue eliminada es Viviana.