Una de las cosas que más ha dado que hablar desde la finalización de Gran Hermano Chile es la amistad entre Cony y Pincoya. Y es que ambas participantes se distanciaron luego de haber terminado sus actividades post reality y no se les vio juntas desde entonces.

Es más incluso se rumoreó que ambas se encontraban enojadas por todo lo ocurrido dentro de la casa y incluso se habían tirado palos por redes sociales lo que avivó aún más la supuesta enemistad.

¡Se reencontraron!

Meses han pasado desde todo esto y finalmente durante esta jornada Cony y Jennifer se reencontraron fortuitamente en una estación de metro. Y es que así lo dieron a conocer ambas participantes en sus respectivas redes sociales.

Mientras Cony compartió una historia con la participante de Top Chef VIP, Pincoya fiel a su estilo decidió subir un reel en el cual se le veía bastante emocionada por reencontrarse con su “Lulo”.

“Nos encontramos face to face con la mujer. Lulo. Ñeñe“, mencionaba emocionada en el video que se encuentra disponible en redes sociales. El video ya tiene más de 5 mil me gusta y tiene por mensaje “Sin pensarlo me encontré con mi lulito @conycapelli que gusto verte lulito te quiero mucho“.

Ambas se veían bastante emocionadas por este reencuentro y es que hay que recordar que las dos trabajan en CHV y hasta el momento no se habían encontrado en el canal.

De igual forma, esta reunión se dio justo después de que Jennifer Galvarini haya revelado en el programa Vamo a Calmarno de Youtube que extrañaba a Cony pero que no iba intentar retomar la amistad debido al círculo que rodeaba a la bailarina y también a sus fanáticos.

En esta misma línea agregó que quería que a ella le fuera bien y si se reencontraban algún día iba a ser la primera en abrazarla, algo que sucedió durante esta tarde.

Puedes revisar el tan esperado reencuentro de ambas a continuación: