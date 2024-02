A pesar de que el reality show terminó hace unos cuantos meses ya lo cierto es que algunos de sus ex participantes siguen en disputa. Y es que Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya Sin Glamourrr revivió una polémica gracias a Suro Solar.

Y es que el pasado sábado 10 de febrero se vivió la Noche de Combos y debido a que Raimundo y Jorge se enfrascaron en una pelea es que ex participantes del reality estuvieron presentes.

Cony, Pincoya, Vivi, Pancho, Bambino, Skarleth y Fran, entre otros más estuvieron presentes para así apoyar a uno u otro de sus compañeros en el ring.

Algunos esperaban un reencuentro entre las que fueron amigas en el reality, pero esto no sucedió y Suro Solar, el manager de Cony, relató un poco de esto en sus redes sociales, destacando que Pincoya finalmente había decidido no acercarse a saludar a la ganadora.

Se chiflaron

De esto decidió hablar Pincoya en un reciente live en su cuenta de Tiktok y es que aquí se mostró sorprendida por la insistencia de sus seguidores y decidió hablar del tema. Aquí aseguró que nunca había visto a Cony y que además no quiere tener conflictos con sus compañeros.

“No me nombra ella (Cony), pero me nombra el otro chiflado, que es lo mismo. Andan pendientes, estos se chiflaron. No la vi, si ella me ve, ¿por qué no me saluda? Claro, el que ve primero, saluda al compañero“, mencionó durante el live.

“Si ella no me vio, ¿por qué habla de mí entonces? Porque yo no vi a nadie, obvio. Ustedes no se dan cuenta de que viven pendientes de lo que hago yo, es como irrisoria esta hueá“, agregó.

La chilota, que actualmente se encuentra en Top Chef VIP, destacó que sus acciones no deberían ser motivo de preocupación y además que le resulta un poco chistoso que haya tanta atención hacía su persona por está polémica.

“A mi no me interesa, es una hueá que no pueden vivir sin pelarme. A mi me da risa, me gusta eso. Para que vean quién es más importante en la vida de cada persona, porque a mi no me interesa“, destacó.

“Por algo el hombre habla de mi, qué triste debe de ser su vida, cierto. Porque a mi cuando no me interesa alguien no le doy bola, él anda pendiente, eso me gusta(…) Aquí vienen a hablar de la cristiana, yo no hablo de ningún lado, no me interesa“, finalizó.