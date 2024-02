Si bien el reality show de Gran Hermano Chile finalizó hace ya un par de meses los conflictos y rencillas entre sus ex participantes continúan. Y es que los dimes y diretes por redes sociales se hacen notar.

Y es que ya vimos que amistades que existían dentro del encierro finalmente fuera no prosperaron. Una de esas fue la de Pincoya con Jorge. Ambos participantes tuvieron una muy buena relación dentro de la casa-estudio, pero una vez fuera la amistad no funcionó.

De esto habló Jorge en una entrevista con la Revista Sarah. Y es que aquí menciono que no le compraba el personaje de “Pincoya”.

“Nunca le compré el personaje a la Pincoya(…) La Pincoya es una persona amable, muy atenta, pero el personaje ya me tenía chato. La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja“, destacó en la entrevista.

Le respondió con todo

Tras estos dichos de Aldoney, Jennifer Galvarini no se quiso quedar callada y es que la actual participante de Top Chef VIP decidió responderle mediante una entrevista con TiempoX.

Fue aquí en dónde se sinceró respecto a la relación que tiene con su ex compañero. Incluso declaró que le debe dinero de cuando hacían juegos dentro de la casa.

“Él está en todo su derecho de decir lo que quiera, (pero) no debería andar hablando tonteras o pelarme tanto, ya que nunca me he referido a él de ninguna forma, ni para bien ni para mal“, explicó.

“Dentro del reality hubo juegos con dinero y él nunca me lo pagó. Si habla mal de mí, debería quedarse callado, porque yo tendría más cosas en contra para hablar de él”, agregó.

Pero eso no es todo y es que la chilota incluso aseguró que hay un grupo de ex compañeros que tiene algo en su contra, por comentarios que se han hecho hacía ella en las últimas semanas.

“Siento que ellos tienen una mala onda hacía mí y es gratuito, porque con ellos nada, parece un show. Me hace ruido tanto que hablan de mi o enfocados en situaciones que no vienen al caso“, finalizó.