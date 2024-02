Justo en el mes del amor, la ganadora de la primera edición de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli reveló que se encuentra en una relación amorosa durante la transmisión de la campaña solidaria “Juntos, Chile se levanta“ que se desarrolló durante la jornada del pasado viernes y que buscaba reunir ayuda para las personas afectadas por los incendios en la quinta región.

La bailarina participó durante el stream digital en donde compartió detalles de su vida sentimental. Tras ser consultada por sus compañeros de panel, la ex jugadora del reality reveló que se encuentra en una relación. “Ya no estoy soltera, estoy contenta, feliz. No me gusta contar tanto, pero sí estoy feliz”.

Los rumores sobre el supuesto romance de Capelli comenzó hace algunos días, cuando imágenes publicadas en su cuenta de Instagram llamó la atención de sus seguidores. “Las redes sociales no te dejan escapar ninguna. Me cacharon al tiro, y ante eso, el amor siempre suma y yo creo que no tiene nada de malo. Le mando un besito al baby que me está mirando”, expresó.

A pesar de que no quiso profundizar en los detalles, Cony reveló que se encuentra muy contenta. “Me resistí caleta a que llegara el amor. Dije ‘no, si voy a estar soltera’, pero cuando el amor llega hay que recibirlo, y nada, estoy feliz”.

¿Quién es la pareja de Cony Capelli?

El hombre que se habría robado el corazón de la ganadora de Gran Hermano Chile sería Luis Miguel Castro, artista peruano de 36 años y ex chico reality.

Castro participó en programas de competencia como El Poder del Amor 2 y Combate. Además de influencer, Castro también muestra en sus redes sociales en donde cuenta con más de 323 mil seguidores, su afición por la música y su talento como cantante.