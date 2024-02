Lo ocurrido en la Quinta Región con los incendios forestales durante el fin de semana ha hecho que muchos chilenos se unan para así aportar con lo que puedan para ayudar a las familias y animales que perdieron todo.

A pesar de esto, hay una gran cantidad de personas que juzga a otros por no ayudar o difundir diversos tipos de ayuda a otros. Uno de los blancos de críticas son los influencers que no se han mencionado al respecto, lo que tiene a una cierta parte de los usuarios de redes sociales bastante enojados.

Por está razón Cony Capelli decidió tomarse sus redes sociales y se descargó sobre esta situación con sus seguidores ante las críticas que ha visto hacía sus colegas.

No comparar donaciones

Mediante una historia, que ya no se encuentra disponible, en su cuenta de Instagram Cony cuestionó las críticas y atención que han recibido algunos rostros de internet por no prestar ayuda o no hacerse notar en medio de todo lo que ocurre con los habitantes de las diversas comunas de la región de Valparaíso.

Y es que la influencer destaca que las personas deberían dirigir su odio hacía las entidades que son las que se han beneficiado con el consumo de los chilenos todo este tiempo.

“Dirijan su rabia y descontento a las personas o grupos correctos… Yapo, en serio? Dónde están las marcas o empresas que se han hecho millonarias gracias a nuestro consumo y a nuestro bolsillo?“, mencionó en su publicación.

“Dónde está el gobierno que hace años que viene sucediendo esto y no previenen con leyes que penalicen duramente y prohiban construir en tierras quemadas para que esto no vuelva a suceder?“, agregó.

“En serio hacen de la ayuda ahora una guerra de quien mas ayuda? En serio focalizan la energía en tirar mierda entre quien es el influencer que aporta más o menos desde su vereda personal e íntima? Por qué 12 millones son distintos a una persona que dona 2 mil pesos?“, mencionó sobre el fenómeno que se ha dado con las críticas hacia las personas que no hacen pública su ayuda.

“Oye ya po focalicen bien la atención en el lugar adecuado. La ayuda es ayuda. Orgullosa de quienes al fin toman conciencia social y de que el pueblo ayuda al pueblo pero esto es solo solidaridad entre nosotros y eso se da humildemente y se recibe humildemente“, finalizó.

