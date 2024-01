Coni Capelli da las razones de su quiebre con Pincoya: "Me he sentido dolida"

A casi un mes del término de Gran Hermano, la ganadora del reality, Constanza Capelli debutó en el matinal de Chilevisión como reportera junto a Gino Costa en en un despacho mañanero en el Quisco que causó risas y alegrías en los televidentes y testigos de ese momento.

“No conocía a Gino Costa y es un encanto, súper chistoso, divertido, muy rápido, y el equipo (del matinal) me hizo sentir super cómoda y se rieron. Fue muy divertido”, señaló la bailarina a LUN.

“Me gustaría seguir trabajando con Gino porque creo que puedo aprender mucho de él” relata Constanza por la nueva experiencia.

Sin embargo, no se ha dado a conocer qué sucedió con Pincoya, quien fue según ella “una madre” dentro del encierro y su gran amiga frente a las adversidades que conllevaba estar en Gran Hermano.

De ese modo, Constanza comentó a LUN los motivos de su distancia con Jennifer Galvarani.

Constanza revela razones de su quiebre con Pincoya

Al ser consultada por el quiebre de amistad con Jennifer, señaló que no ha querido referirse al tema por respeto a ella, y espera primero hablar con la persona involucrada. Asimismo, la bailarina y ganadora del programa señaló que le envió un mensaje a Pincoya (por el cumpleaños de su hijo) pero que la oriunda de Chiloé no le respondió.

“Sí hay una distancia y no porque yo lo quise sino porque se han dicho muchas cosas, Jennifer ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado. Me he sentido dolida. Sin embargo no guardo ningún rencor ni malestar”, reveló Constanza Capelli.

“Simplemente creo que he aprendido a poner límites en mi vida y eso es sano para mí. Siempre me voy a rodear de la gente que me tire para arriba y que confíe en mí”, agrega la bailarina.

Luego, la ganadora del programa se refirió a los cambios que surgen en las relaciones de amistad cuando ya se termina y hay que enfrentarse al exterior. “Pero nosotras prometimos que íbamos a dejar eso atrás para seguir con algo tan bonito como lo que construimos”.

Finalmente, Constanza agrega que “para cultivar una amistad fuera del reality se requiere de tiempo y trabajo. Yo tuve la voluntad pero las cosas no siempre no salen como uno espera. Le deseo lo mejor a la Pincoyita… no diría que es un quiebre definitivo, pero sí hay una distancia“.

“Para mí, todo lo que está pasando es bonito y les deseo lo mismo a los compañeros del reality”, finaliza Capelli.