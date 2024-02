La noche del domingo Top Chef VIP emitió un nuevo capítulo en donde un participante, por decisión del jurado, dejó el espacio de competencia. Sin embargo, durante el episodio hubo otra situación que llamó la atención de los televidentes: El tenso cruce entre Marcial Tagle y Máximo Menem.

Ambos participantes se sumaron hace pocos días a la competencia tras triunfar en el repechaje y a pesar de que llevan poco tiempo compartiendo pantalla, la tensión se marcó durante la última competencia.

¿Qué pasó entre Máximo y Marcial en Top Chef VIP?

Mientras se encontraban en el backstage y veían a sus compañeros preparar sus “fish and chips”, comentaban las preparaciones, en donde se refirieron al batido que realizó Gisella Gallardo, quien logró una buena textura.

“Pero por qué va a bajar la temperatura del pescado”, señaló el actor, a lo que Máximo responde: “porque metiste el pescado helado”.

“A ver cabro, a ver, ¿Quieres que llame a tu mami y le diga que te estai portando mal? Te mandan fletado para la casa, culi** sin PlayStation en la tarde”, le señaló Tagle, mientras que Máximo respondió “Que ahueona*”.

Anterior a eso, hubo otro comentario que llamó la atención y fue cuando el actor le pregunto si le dice a Cecilia, mamá o mami. “Mamá, cómo le voy a decir mami”, respondió el estudiante, a lo que Tagle respondió: “Ay hue**, viste que soy zorrón”.

Máximo revela detalles de sus cruces con Tagle

En una entrevista con LUN hace algunos días, Máximo reveló que vivió tensos momentos con Marcial Tagle, actor reconocido por su participación en Casado con Hijos y otras teleseries nacionales, quien es parte del grupo de los nuevos participantes.

“Ya no está en el programa. Gracias a Dios lo echaron, porque me tenía chato”, señaló, agregando que el actor tuvo actitudes que al estudiante no le pareció. “Era pesado y de la nada, porque ni siquiera me conocía”.

Debido a esto, el joven tomó cartas en el asunto. “Yo le paré el carro: ‘Estás haciendo farándula y no te voy a responder’. Ahí él solito se fue. No hay que pescar”, puntualizó.