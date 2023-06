RedCarpet habló con Bocho, el jóven músico chileno de 28 años que hace poco lanzó su segundo álbum titulado “Diamante“.

Aquí, el también compositor, nos contó más sobre su álbum y dió algunos grandes detalles de su vida como por ejemplo su paso en el Lollapalooza de 2022.

Además también nos reveló uno de sus grandes sueños en la música y las colaboraciones que le gustaría hacer a futuro en su carrera.

¿Cuáles son las sensaciones que te dejó el lanzamiento de tu nuevo disco “Diamante?

La sensación del lanzamiento fue super positiva, un poco catártica incluso como de estar trabajando tres años en un material con mucha busqueda, con mucha experimentación y finalmente poder lanzarlo es como por un minuto igual siento que me quedó cesante.

Al mismo tiempo entiendo que comienza otro proceso muy diferente y eso igual me motiva, sentir que uno empieza a hacer otro tipo de trabajo siempre creo que es una linda experiencia, así que aprendiendo de lo que se viene para adelante.

¿En qué te inspiraste para la creación de tu nuevo álbum?

Me inspiró mucho escuchar raíz folclórica, mucha música latinoamericana en general, creo que eso fue una gran fuente de inspiración. Creo que el viaje que hice hace ya algunos años a España, donde estuve viviendo 4 años, fue algo que me movilizó a hacer este disco un poco más identitario, más en búsqueda de ritmos latinoamericanos.

Paradójicamente el hecho de estar tan lejos me trajo a querer como anhelar eso, a buscar qué es lo que significaba para mi este país, qué significa Chile, qué significa Chile dentro de Latinoamérica y qué significa su música.

Hace poco hiciste una gira por el país ¿Planeas hacer una nueva gira por Chile pronto para promocionar “Diamante”?

Sí, queremos hacer una gira más larga que la última vez. Queremos llegar más al sur, ese es el plan de cada gira. Hasta que lleguemos a la frontera y sigamos para arriba, hasta la Antártica.

Sobre tu participación en el Lolla ¿Te gustaría volver al evento el próximo año o en una nueva edición del evento a futuro?

Me gustaría mucho, me encantaría. Creo que es una nueva etapa y prácticamente el artista que se presentó ese año es totalmente diferente al que se está presentando ahora en esta gira, entonces creo que sería super positivo poder volver a mostrar algo en Lollapalooza, que es un escenario siempre muy interesante donde confluye mucha música, muchos artistas, entonces estar ahí, conectar, mostrar el material. Seria hermoso, sin duda.

Pensando más a futuro ¿Te gustaría trabajar con algún artista o realizar una colaboración con alguién en especial?

Me encantaría hacer colaboraciones con gente del mundo urbano especialmente. Creo que ahí están pasando cosas super interesantes, a veces se hace como esta contraposición de que la gente que no está tan metida en el urbano como puede ser un proyecto como el mío, no le gusta lo urbano, pero a mí particularmente me encanta.

Me encanta lo que está pasando, creo que también hay referentes que llevan muchísimo tiempo como no sé la Anita Tijoux, por ejemplo.

Justamente los proyectos que más me interesan son los proyectos que mezclan de alguna forma raíz con elementos más modernos.

Siento que la Anita ha sido un proyecto interesante, los movimiento original y creo que ahí hay una búsqueda super buena de seguir haciéndola, de seguir haciendo identidad. Mezclando estilos, mezclando géneros, no casarse con ninguna etiqueta realmente sino que poner la creatividad por delante que es lo más importante.

Finalmente, ¿Algún sueño que te gustaría cumplir en la música?

Tengo hartos sueños, el otro día pensaba eso y claro, hay ciertas cosas que son como quizás logros personales que sería muy bonito cumplir como ganarse algún premio.

Pero creo que lo más me llenaría el corazón y le daría un poco de sentido a toda esta búsqueda que estoy haciendo es llevar la música que tenemos por acá. Hacer un exploración de Latinoamérica entera como ir a recolectar esos ritmos y llevarlos para afuera, como pal mundo entero que se escuchen fuera, eso creo que sería el gran sueño de vida para mi.