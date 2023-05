Directamente de Puerto Rico vuelve a nuestro país el joven cantante de reggaetón Javiielo, en está visita se presentará en Santiago y San Felipe. El intérprete de “Timidez” habló en exclusiva con RedCarpet, revisa a continuación la entrevista completa.

Tenías 18 años cuando comenzaste en la industria de la música, me gustaría saber ¿de dónde nació ese sueño de tener una carrera artística a tan corta edad? ¿Pensabas estudiar o dedicarte a otra cosa?

Yo siempre he estado rodeado de la música desde bien pequeño, porque mi abuelo que hizo salsa literalmente toda su vida y actualmente aún es compositor. Él fue la primera persona que vi como un ejemplo a seguir, me acerqué a él y me dio muchos consejos que hasta el día de hoy practico, esa fue la herramienta clave que me ayudó a atreverme y a verlo posible. Porque en realidad es un camino que es bien largo por recorrer y un poquito lejano a veces, pero con el amor y la pasión que le tenía a esto desde el primer día que lo intenté, dije lo voy hacer y algún día se me va a cumplir y gracias a Dios estamos logrando mucho de esos sueños que tenía ese niño.

¿Cómo fue enfrentar la fama a tan temprana edad?

Estás acostumbrado a una vida y sinceramente yo era un joven como cualquier otro que le gustaba salir, hacer deporte, ir a la escuela, pero en realidad no me gustaba la escuela pero iba a la escuela y fue un cambio un poquito drástico. Porqué deje de estar en casa, comencé a compartir más con mi equipo de trabajo, pero me adapte más bien por la pasión y el amor que le tengo a la música, ese deseo cuando algo verdaderamente te gusta, porque cuando algo te gusta estás dispuesto a dejarlo todo y esta no fue la excepción.

¿Cómo has visto que ha evolucionado tu carrera, tus letras y canciones durante estos años? Aún sigues en la tendencia de escribir letras más tristes, este “perreito sad”.

Todos esos términos lo tiene “Bellako Triste” que es el sencillo que estoy promocionando, tiene esa tristeza, ese deseo, ese amor, tiene ese perreo, y es un tema movido a pesar de qué dice cosas un poco triste, pero es un tema movido que se puede bailar o dedicar, y sobre todo te puedes identificar con él. Así que yo recomiendo mucho “Bellako Triste” al igual que su video para que entiendan más su concepto, pero a la hora creativa Javielo sigue siendo la misma persona de la primeras canciones, que busca en sus canciones transmitirle algo al público, para que esa persona sienta algo, sienta la canción y se identifique con algo. Para que pueda decir yo viví esto o yo conozco alguien que ha vivido esto, siempre ese es el propósito y el mensaje que quiero llevar en cada uno de mis temas y hasta el día de hoy ha sido así, con “Mi casi algo”, con “Pa los gustos los colores”, y ahora con “Bellako Triste”.

Vienes de la cuna del reggaetón de Puerto Rico con grandes exponentes como Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel ¿cómo han influenciado estos cantantes en tu carrera?

Han sido bien importantes para inspirarme, ya que son artistas que desde niño escuche y logré verlos en vivo, gracias a mis padres que me llevaban a donde yo quería ir. Todas esas cosas me iban motivando y yo las vi como gasolina para el motor y gracias a eso estamos aquí.

Los productores siempre han sido importantes en la industria musical pero durante estos últimos años, los mismo artistas los han ido reconociendo en las canciones y ahora incluso salen en los videoclip, tú has hecho varias canciones con grandes productores, ¿conoces productores chilenos?¿A quién le has seguido la carrera?

Mi productor favorito de Chile es Pablito Pesadilla, es mi amigo es muy compañero mío, tengo muy buena relación, y respeto mucho su trabajo tiene muchísimo talento. Y en verdad la producción es muy importante literalmente sin productor no se hace una canción, así que hay que agradecerle a todos los productores que ponen su granito de arena en cada tema. Pero Pablito Pesadilla es mi hermano.

El género urbano chileno ha ido tomando fuerza en la industria del reggaetón y se que ha venido un par de veces a nuestro país ¿habrá alguna colaboración guardada con algún chileno? ¿Te gustaría trabajar con algún cantante o productor?

Claro que sí tanto a mí me gustaría colaborar tanto como con los artistas como con productores. Chile es una tierra que yo respeto y admiró demasiado desde el primer día porque después de Puerto Rico, Chile fue el primer país que me apoyó y estuvo en mis redes sociales, que espero mi música y qué creyó en mi contenido, eso lo tengo que destacar. También las primeras tarimas más grandes las toque aquí en Chile y por eso tengo que devolverle ese cariño de alguna manera.

¿Tienes algún proyecto con algún artista chileno?

Sí, estamos trabajando hartas cositas recientemente trabajé con Julianno Sosa, también tengo cositas con varios más, la relación es bastante buena me llevó bien con muchos artistas como Marcianeke que de hecho trabajamos algo que no ha salido. Por ejemplo AKA 420, Cris Mj, y King Savage hay muchos artistas acá con los que tengo buena relación y puede que en cualquier momento se venga algo.

Hace un tiempo hubo una polémica entre Álex Gárgolas y los artistas chilenos, el productor vino a realizar un disco y algunos artistas se molestaron con él porque no los incluyó, pero la polémica se hizo más grande cuando dijo que los chilenos nunca iban a sonar en PR y que nunca iban a estar a la altura de los artistas de Puerto Rico ¿Qué sabes de esto y qué opinas?

No tengo una opinión sustentable en base a eso, pero mi opinión es que en Puerto Rico si se escucha música chilena, artistas como Polimá, Cris Mj son varios temas que llegan a Puerto Rico y se ponen en la discoteca, yo los he escuchado. Adicional a eso Chile ahora mismo tiene una plaza importante en lo que es el género del reggaeton internacional, no habló solo de Chile si no que del mundo entero. Yo creó que se merece un respeto para los que hacen música chilena tanto los reggaetoneros como cualquier otro tipo de género y de mi parte siempre van a tener respeto yo doy fe de que es un género que se va a quedar para siempre y no va a morir, apuesto lo que sea.

Este viernes te presentas en Sala Premium Do, una discoteca que siempre te ha abierto las puertas que te parece volver luego de varios años y volver con nuevos temas ¿Qué se siente volver a reencontrarse con los fanáticos chilenos que desde el día uno te han apoyado y consumen constantemente tu música?

Es importante para mí la relación con los fanáticos y yo siempre he querido que el fanático se sienta amigo de Javiielo algo más allá de solamente pedirle una foto o escuchar su música. Que bueno que estoy de vuelta a Sala Premiun Do fue la tarima dónde inicié mi carrera, para mi una tarima grande y estoy de vuelta. Les entregaré un show más grande, elaborado y profesional, lleno de experiencias va a ser algo bien bonito y va a ser un momento inolvidable para cada uno de los chilenos que estén presenten ahí, y este show lo presentaré por primera vez aquí en Chile.

¿Algún otro escenario de Chile o Latinoamérica en el que te proyectas?

Claro, yo quisiera pisar Viña del Mar, Lollapalooza pero este sábado también voy a estar tocando en San Felipe.