Vedala es una cantante de origen haitiano que de la mano de Sony Music acaba de lanzar su segundo single “Cada vez que yo te veo”, luego de cautivar a la audiencia la joven sigue trabajando para entregar lo mejor de sí en cada canción.

En RedCarpet hablamos con Vedala y le preguntamos sobre sus inicios en la música y sus más recientes éxitos luego de incorporarse a una de las compañías discográficas más grandes del país.

¿Cuándo comenzó este sueño de convertirse en artista?

Llegué a Chile a los 11 años y a los 13 años empecé a cantar y uno de los escenarios más importantes para mi fue la Teletón en 2018. Después de cantar en la Teletón vi que a la gente le encantó mi presentación, de hecho grabaron un video y lo subieron a Facebook y se hizo muy viral, vi que la gente me apoyaba y decian que “está niña tiene un don increíble”, entonces lo tome enserio y dije si a la gente le gusta lo que hago y a mi me gusta y me apoyan entonces voy a tomar esto como la mayor motivación para seguir en esto. Ahora tengo 18 años y estoy haciendo lo que me gusta y la gente me apoya, eso me encanta.

¿Qué artistas te inspiran a ser la cantante que eres hoy?

Cuando pequeña recuerdo que mi padre escuchaba muchísimo Céline Dion, Whitney Houston y Mariah Carey. Ellas son las primeras artistas que yo escuchaba cuando pequeña y sus voces me impresionaban muchísimo, entonces dije ¡Wow me encanta la música, amo la música!.

¿Cómo nace “Cada vez que yo te veo”?

Cada vez que yo te veo es una canción que refleja el amor a primera vista, ese amor que cuando uno va en la micro o en la calle y ve a un chico o una chica guapa y uno queda flechada. Entonces esa canción refleja el amor a primera vista o de pareja.

¿Cómo es tu proceso creativo al momento de escribir una canción?

Para "Cada vez que yo te veo" el trabajo se realizó virtualmente con un productor increíble y él me iba diciendo lo que había que corregir y toda la canción fue un trabajo en conjunto. En cuánto a mi forma de escribir, me baso en lo que yo he vivido o experimentado o también en lo que ha experimentado mi familia, mis cercanos y ahí lo escribo y lo paso a melodía o música.

¿Tocas algún instrumento para escribir tus canciones?

Toco el piano, el piano es mi bebé.

¿Te gusta combinar los idiomas en las canciones?

Sí la verdad me encanta mezclar los idiomas y no solo español o inglés sino también francés o el creole que son mis idiomas nativos, me gusta mezclar todo eso para tener un hermoso resultado. De hecho cuándo escribo estoy haciendo mezclas, combinando idiomas para no quedarme en una sola línea.

¿Cómo has sentido el recibimiento del público haitiano con tu música?

La verdad me han apoyado bastante, hay personas que hacen live en TikTok que son haitianos y siempre que mi papá aparece en los comentarios, lo reconocen como el "papá de Vedala" y le piden que me quieren ver. Es increíble que a pesar de estar desarrollando mi talento en otro país que ellos aún me tomen en cuenta y me apoyen, eso para mi es muy valioso.

¿En qué género musical te gustaría incursionar?

No me centro en un solo estilo por ahora estoy en el pop urbano. Estoy ahí dándolo todo porque me acomoda ese estilo, de hecho me acomodan todos los estilos pero estoy ahí probando con este y con este otro hasta encontrar uno propio y decir ¡esto es lo mio! ha esto voy yo y cuándo la gente me escucha diga “Esa es Vedala” si o si es Vedala como un sello propio.

En 2021 firmaste por Sony Music, una de las discográficas más grandes que tiene a otras artistas chilenas cómo Princesa Alba y Paloma Mami. ¿Te gustaría hacer una canción con ellas ya que están ligadas más al pop o tienes pensado colaborar con algún artista chileno?

Estoy super abierta a todas las oportunidades que se me puedan venir, y todos los artistas que mencionaste soy super fans me encantan, de hecho con algunos nos seguimos mutuamente con Polimá Westcoast y Princesa Alba. Son increíbles y si algún día llega la oportunidad de colaborar con ellos yo estoy feliz.

Princesa Alba hace pop urbano si en un futuro tuvieras la posibilidad de trabajar con ella ¿qué género te gustaría hacer con ella?

La verdad haría un trabajo en conjunto, para mezclar lo que yo hago con lo que ella hace y ver lo que podría salir de esa mezcla.

¿En qué escenario te gustaría presentarte acá en Chile?

A mí me encantaría de todo corazón cantar en el Movistar Arena, y para allá vamos. Yo se que no es como mañana voy a cantar ahí se que todo esto es un proceso y que hay escalones que hay que subir, hay escalones más largos más cortos y todo eso es un trabajo muy duro y hay que ser muy constante.

Eres una artista joven y estás recién partiendo en la música ¿Cómo te has sentido, cómo mujer y como artista creando música acá en Chile?

Me siento super feliz y orgullosa de mí de poder tener el valor de mostrar mi talento, y espero que muchas mujeres sigan y muestren su talento. Que no teman en mostrar su talento en demostrar lo que puedan hacer, porque a veces uno piensa o dice “tengo miedo de cantar ahí o por vergüenza”, pero hay oportunidades que se presentan una sola vez en la vida. Como la presentación en la Teletón sino me hubiera presentado ahí hoy no sé si estaría aquí, a lo mejor estaría más lejos pero no sé si estaría con Sony Music. Entonces es un orgullo para mí poder tener el valor de demostrar mi talento aquí en Chile, estoy super agradecida con todo el apoyo que estoy recibiendo el día de hoy.

¿Y cómo fue que te presentaste en la Teletón?

Fue espontáneo de hecho mi vida es así, fue un día sábado no recuerdo bien estábamos paseando con mi familia y estaba el show de la Teletón yo era una más del público hasta que mi papá fue hablar con ellos y mi mamá me dijo deberías ir a cantar allá y yo como siempre le digo “ay no qué vergüenza”. Luego mi papá habló con los del show y me dieron la oportunidad de cantar, me subí al escenario cante y a la gente le encanto quedaron fascinados y después me gritaban “otra, otra”, cante otra canción y una persona del público grabó un video lo subió a Facebook y se hizo viral, llego como a un millón y medio de reproducciones y desde ahí la gente me empezó a apoyar a full.

¿Qué opinan tus padres de tener una carrera musical más consolidada?

Ellos están súper orgullosos de mí, incluso mi familia en Haití están super contentos mi abuela está orgullosa y mí papá siempre me apoya en todo, si tengo que viajar a Santiago él viene. A lo que sea él está ahí para mí apoyándome en la música, dandome ideas cuando estoy escribiendo algo.

¿Cuáles son tus proyectos futuros, de casualidad estás trabajando en algún álbum?

Estoy trabajando a full, escribiendo y pronto se vienen nuevas cositas. Estoy trabajando muy duro con toda la motivación que me da la gente, todo el apoyo estoy super motivada, estoy todo el rato cualquier idea que se me viene a la mente la anoto o la grabo. Así que atentos a mis redes sociales porque vienen sorpresas.

Sigue a Vedala en Instagram para que estes atento a sus próximos estrenos: