Este viernes nuevos estrenos musicales de grandes cantantes latinoamericanos han salido a la luz para contagiar alegría con sus melodías y ritmos. Con el regreso de Juanes, un nuevo sencillo de Alejandro Fernández y el sonido urbano de Tiago PZK te compartimos estos temazos que están recién salidos del horno musical.

El talentoso cantante colombiano Juanes ganador de 27 Grammys y Latin Grammys volvió a lanzar un nuevo álbum titulado “Vida Cotidiana” que fusiona el pop y el rock latinoamericano con letras bastante introspectivas compuestas por el mismo artista. El retorno de la clásica guitarra eléctrica de Juanes nos trae sencillos que nos anticipa el gran álbum que ha trabajado que sin duda será uno de los discos latinos más destacados del año.

Desde México, el cantante Alejandro Fernández se sumó con el estrenó de su nueva balada regional “No es que me quiera ir” escrita por Eden Muñoz, está canción cuenta la historia de un hombre con el corazón roto, quién está aprendiendo a dejar ir un amor no correspondido. En el video se puede apreciar al cantante con su tipo traje de charro cantandole a una hermosa modelo que interpreta al amor no correspondido.

No solo los cantantes más experimentados en la industria musical han hecho sus lanzamientos sino que también un joven cantante argentino, Tiago PZK se unió junto a Tini nuevamente para cantar “Me Enteré” un tema producido por Zecca que fusiona el reggaetón con la cumbia. Es la segunda colaboración que realizan ambos cantantes argentinos luego de “El Último Beso” lanzado en el 2022. El novedoso videoclip se llevó a cabo en España a las afueras de Madrid y en algunos puntos emblemáticos de la ciudad como La Gran Vía y la zona de Felipe IV.