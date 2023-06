Con tan solo 17 años Diego Camus bajo el nombre de Astro firmó con el sello Rimas Music que trabaja con artistas de la talla de Bad Bunny, Mora, Lyanno, Eladio Carrion y Arcangel. Lamentablemente en el 2021 con tan solo 18 años la vida, la fama lo llevó a cometer un grave error y fue detenido luego de cometer dos robos con intimidación en la comuna de Recoleta, esto lo llevó directamente a la cárcel lugar donde nunca dejó de lado la música he intento buscar su rumbo a pesar de estar pagando por sus errores.

En la actualidad Astro LVS volverá a la música con una nueva canción que próximamente será estrenada y está vez tiene un mensaje claro para entregarle a los jóvenes que no andan en buenos pasos. Conoce a continuación en la entrevista exclusiva que dio a RedCarpet como intenta sobresalir nuevamente en el género urbano chileno y conoce la historia de la persona detrás del artista.

Tu carrera iba en ascenso, estabas firmado por Rimas ¿Qué pasó, porqué tomaste la decisión de ir a robar ese viernes 16 de abril de 2021?

“Fueron varias razones sinceramente, pienso que fue por un tema de drogadicción debido a un mal momento que estuve pasando, ya que me sentía solo, tenía problemas y depresión. Todo eso me llevó por el mal camino y sobre todo el hecho de haberme drogado ese día”.

“Yo tuve un consumo fuerte de codeína, estuve casi un año tomando jarabe, y cuando uno tiene este consumo de droga y te baja el efecto es cuando más vulnerable quedas. Pero también de repente pienso que no es justificación para hacer lo que hice, porque no tiene justificación decir fue por esto o por esto. Pero sí fue por un momento que yo estaba pasando, el ambiente en el que estaba también me influenció mucho, el lugar donde vivía, la gente que tenía alrededor fueron un montón de factores que me llevaron hacer eso. Todo esto no es justificación para el daño que cause, no por verme falta de plata voy a salir a hacerle daño a los demás, yo ahora lo analizó fríamente y fue una inmadurez mía”.

¿Cuándo estabas en la cárcel, qué pensabas que iba a pasar con tu carrera artística?

“Cuando empezó todo el proceso judicial y cuando ya me privaron de libertad, en la primera audiencia a la que yo fui me dijeron ‘su condena va a partir de los 10 años para abajo, usted el máximo que está arriesgando son 10 años’. En ese entonces yo tenía 18 años, adentro uno se sicosea y la menta te falla, te consume, yo sacaba la cuenta y pensé voy a salir a los 28 años de la cárcel y pensaba que oportunidad iba a tener, que carrera voy a tener, qué voy hacer con mi vida”. Entonces empecé a trabajar con mi mente adentro, pase mucho tiempo leyendo libros, siempre tuve el soporte de mi familia gracias a Dios, y eso fue lo primordial porque si yo no hubiese tenido ese soporte en ese momento yo quizás me hubiera vuelto loco o me hubiera metido más en las drogas, cosa que no paso porque dentro yo me empecé a salir de las drogas, fue ahí dónde yo empecé realmente a cambiar”. “Luego estuve en un proceso de hacer conducta para que de los diez años me bajaran a los cincos, finalmente acepte los cinco años porque no me quedaba de otra, y de los cinco el abogado me dijo que podía hacer 3 o 2 años en la cárcel, y yo pensé entre hacer dos años a 10 años”. “Gracias a Dios funcionó todo lo que teníamos en mente, igual no fue de la noche a la mañana fueron varios procesos dentro para poder que ellos me dieran una libertad vigilada, porque no te la dan así como así. De hecho yo pensaba que era mi primer delito, ni siquiera tenía antecedentes de menor, no tenía antecedentes de nada y me querían dar 10 años. Los delitos que yo había hecho eran para los diez años porque cada uno vale cinco años, el fiscal se bajó porque vio que yo no tenía antecedentes y todo ese tema”.

Recuerdo que cuándo estabas adentro lanzaste la canción “Fixita”, cuéntame ¿cómo fue el proceso de escribir y grabar desde de la cárcel?

“Ese tema lo había grabado antes con un amigo, antes de caer. Lo que yo siempre hacia adentro era improvisar cada vez que tenía una oportunidad, cuando tenía teléfono buscaba pistas en YouTube y me ponía a freestalear. Con los audífonos descargue una aplicación para hacer música pero del celular, obviamente sonaba mal pero para lo que tenia hay, pero para mi era un alivio como un desahogo, escribía lo que me pasaba y muchas de esas canciones yo realmente las iba escribiendo en las notas del celular o en papel pero las perdí casi todas, pero lo que hacía es que iba escribiendo en mi mente cosa que cuando improvisaba me salieran las rimas que yo conocía“.

“Entonces muchas canciones de las que he grabado ahora son canciones que las tenía en mente y las estuve maquinando estos años. De repente improvisamos con los cabros adentro ponemos un parlante chiquitito, me conocía harta gente adentro por la música, gente con talento que se perdió y que está perdida dentro, hay muchas almas perdidas adentro”.

¿En los Establecimientos Penitenciarios dónde estuviste hacían talleres de música o relacionados con el arte?

“No, creo que una vez un niño de afuera tuvo la intención de llevar un taller a Santiago 1, pero luego fui trasladado a Chillán porque tenía más cerca a mi familia, pero nunca hicieron nada.”. “Además es súper difícil el tema de la reinserción porque dentro de las cárceles no hay recursos, y para la gente que está afuera piensa que la gente que está adentro se merece lo peor, y eso está tan estipulado en la sociedad que al final dentro se cumplen esas cosas”.

“Adentro es inhumano, las formas de vivir yo lo sé porque estuve ahí vi las condiciones humanas, como era la comida, como era el trato y realmente no hay una voz que diga lo que está pasando dentro de las cárceles”. “En Colina 1 y en la Penitenciaria a través de Instagram hicieron unas protestas por las visitas de los reos, por la comida, por los lugares donde duermen, de los ratones, de las larvas, los bichos, hay hartos temas dentro de la cárcel que ha nadie le importa porque no se preocupan de eso”.

“Son estructuras que están hace años y no te pasan ni un colchón para dormir, en Santiago 1 no hay asistencia médica te privan de las visitas, te castigaban y te mandaban a unas celdas de castigo sin comer y varias cosas. Como también hay Gendarmes malos y buenos porque hay algunos que sí tienen la voluntad y te ayudan en ciertas cosas, porque al final el Gendarme es el único medio que tienes para llegar afuera, es el único medio que tienes para llegar a la calle. Se ve mucho abuso adentro, se ve corrupción de la policía por plata hacen lo que sea, ellos mueven la cana por plata, mucha corrupción por parte de Gendarmería”.

Este año lograste salir en libertad pero haciendo arresto domiciliario, pero estás acompañado de tu familia ¿Cómo ves la vida ahora luego de estar en la cárcel?

“Yo creo que me dejó un aprendizaje una enseñanza gigante, madure en varios puntos entendí cosas que no hubiera entendido antes porque era chico y porque no tenía la experiencia y nadie me enseño, pero ahora valoró la vida el triple que antes, para mi ahora es prácticamente es como vivir en un sueño todos los días, obviamente uno tiene sus problemas pero son cosas mínimas en comparación a la forma que vivía antes, cosas tan básicas que uno tiene y se acostumbra a ellas. Pero repente uno ya no las tiene y comienzas a pensar son cosas básicas como un lugar donde dormir, una comida rica, bañarse con agua calentita y de repente veo que la gente se queja o cuando yo me quejo por tonteras y me acuerdo como estaba el año pasado durmiendo, como me estaba vistiendo, como estaba comiendo, fueron varias enseñanzas”. “Ahora me preocupó más de la relación que tenía con ellos porque en su momento me aleje mucho de ellos sobre todo cuando empecé con mi carrera y me empezó a ir bien, me aleje demasiado y en ese momento fue cuando me caí y me paso lo que me paso, a veces hay que tocar fondo para entender las cosas”.

¿Cómo has llevado esto de la reinserción social con este arresto domiciliario?

“Estoy con arresto domiciliario nocturno total con libertad vigilada intensiva, eso consiste en que yo tengo que pasar todos los días en mi domicilio durante la noche, puedo salir durante el día pero tengo que estar dentro de la casa de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y normalmente la policía viene los sábado o domingo a controlarme para ver si estoy aquí”.

¿Cómo fue el reencuentro con tu familia y amigos?

“Fue impactante al principio cuando yo salí me sentía como un niño chico, como si hubiera nacido de nuevo prácticamente. Fue impactante porque yo pienso que quede con el modo que tenía cuando estaba adentro, de tener una protección ese modo de supervivencia que hasta el día de hoy lo mantengo, y estoy en proceso y tratandome para ir borrando esas cosas de apoco. Pero fue impactante estar con mi familia, feliz, mi familia lloraba me abrazaban, llegué a comerme un asado estaban mis amigos igual que fueron pocos los que estuvieron en los momentos difíciles y esa es la gente que hasta el día de hoy mantengo que son dos o tres, además de mi familia que siempre estuvieron ahí y me preguntaban que me faltaba o que me llevaban ropa o plata lo que necesitará, ellos siempre estaban”.

¿Qué pasó con Rimas sigue vigente tu contrato?

“El contrato por lo que yo tengo entendido sigue vigente, yo ahora voy a lanzar mi música por otros canales por otras plataformas, pero sigue vigente”.

¿Se pusieron en contacto contigo luego de lo sucedido?

“No nadie, ni siquiera el manager de Rimas acá en Chile se ha puesto en contacto conmigo al final cuando yo caí preso se asustó, me dijeron que me iban a pagar un abogado cosa que pagaron la mitad y lo otro lo tuve que costear yo con mi familia, entonces fueron cosas que se comenzaron a juntar y yo pueda que vuelva a trabajar con ellos o no, ahí estamos viendo depende de las ofertas y de lo que vaya sucediendo con el tiempo. Tampoco yo me cierro a eso pero ahora vamos a probar independiente para ver que sucede”.

“Además inscribí mi sello, con inicio de actividades, con rut de empresa y todo eso, porque más adelante quiero hacer un sello no solo quedarme con cantar después cuando tenga más audiencia, cuando estemos bien empezar a reclutar gente con talento, hacer estudios y hacer un sello realmente”.

¿Cómo ha sido volver al mundo de la música y retomar tu carrera?

“He ido de a poco igual, ahora me enfoque en hacer música debo llevar unas 95 canciones desde el día cero, igual me demore en traer el estudio pero desde que lo tengo no he parado de hacer canciones, también me he estado reencontrando con mi sonido, haciendo nuevas letras tratando de cambiar el estilo”. “Porque no quiero cuentiar más a las generaciones, no quiero cuentiar más niños, no quiero a que más niños les pase lo que me pasó a mí, entonces lo que yo puedo hacer con mi voz es aconsejarlos y yo tengo la voz y tengo la experiencia para hacerlo, porque yo a veces escuchó artistas de hoy en día y al final hablan de una posición cuando nunca han estado en esos lugares realmente, porque la persona que realmente ha sido bandido lo único que quiere es salir de esos lugares y cambiar su vida no que más gente vuelva a entrar a esos sitios, yo realmente quiero sacar a al gente de eso. Obviamente les voy hablar de la calle pero desde un punto de vista distinto, diciéndoles que si lo hacen les pasara esto, que pueden caer preso, que pueden matarte a tu mamita o a tu hermana que hay muchas cosas que uno puede perder por estar metido en la calle”.

El último tema que publicaste en Youtube fue con Cris Mj que se ha convertido en uno de los artistas nacionales más reconocidos del género ¿Cómo es tu relación ahora con él, con Standly con aquellos artistas que compartiste antes de que ocurriera ese lamentable suceso en tu vida?

“Con el Standly habló semanalmente me manda mensajes, no nos hemos podido ver por el arresto domiciliario, no hemos tenido esa oportunidad de vernos. Con el Cris no tengo relación hasta el día de hoy, salió el tema se hizo lo grabamos super bien, buena onda pero no tenemos relación. Con el Standly si porque lo conozco hace mucho tiempo con él si tuve una amistad, éramos hermanos dormíamos juntos en el estudio, salimos juntos intentamos tirar para arriba juntos, de hecho el mismo día que caí preso habíamos grabado el primer video con el Standly que era “New York”, después siempre me hablaba cuando estaba adentro me mandaba audios preguntándome si necesitaba algo, su ex manager igual siempre me ayudó y ayer me mandó un mensaje y me dijo “en cualquier momento te voy a ver mi hermanito”, yo tampoco lo presiono porque se que ese momento va a llegar, porque los cabros vienen de abajo y saben la historia de uno. Por lo que sé que en algún momento me van a dar la mano y me van a apoyar con mi proyecto”.

¿Hacia dónde va tu carrera?

“Realmente yo seguiré haciendo trap, reggaetón, dance hall, vamos hacer de todos los estilos posibles tengo hasta una salsa por ahí, tengo de todo. Mi música se va a mantener en el trap y el reggaetón solamente que mis letras van a ser más profundas y con más sentido, claramente yo les voy hablar de la calle a los jóvenes pero de una forma para que ellos entiendan que es algo malo y que lo mejor es seguir cantando y no seguir robando o traficando, que ellos vean que se puede generar plata a partir de la música. Porque yo se como hablarle a esos niños que han nacido con padres delincuentes o drogadictos que esos son los reales delincuentes que después llegan a la cárcel, mi idea es rescatar a esas personas que están en esa situación, y que la gente también escuche el mensaje porque yo pienso que puedo ser la voz de todos esos jóvenes”.

¿Qué artistas chilenos escuchas actualmente?

“El otro día fui a un show estuve cantando y después cantó Marcianeke, y el que me gusto fue el Tunechikidd a ese lo escuchado, al Standly siempre lo escucho igual, hay otro que me gusta que se llama Matías Emilio que todavía no está pegado pero siento que ese niño tiene mucho talento y no sé porque aún no se ha pegado. En Concepción andan unos buenos también que hacen trap. A Pablo Chill-E lo escucho hace años también y tuve la oportunidad de incluso estar y compartir en Miami con él. Pablito es un pilar del género urbano, Julianno Sosa también me gusta y compartí con él”.

“Y de las mujeres he escuchado a la Loyaltty y a la Soulfia, también me gusta Flor de Rap. Hay varias niñas que están sonando y tienen su público, lo que pasa es que siento que las mujeres del género que están pegadas deberían darle la mano a las más nuevas”.

¿Cuál es el nombre de tu próxima canción?

“Mi próximo tema se llama “A lo peligroso” es un reggaetón galáctico son reggaetón espaciales con ese ambiente que a mi me gusta, es algo comercial con algo de calle pero yo creo que le va a gustar a la gente. Es una canción en solitario, cuando esté un poco más estabilizado en el género vamos a empezar a hacer colaboraciones con todo el género. La canción será lanzada por mi nuevo canal de YouTube que se llama Astro LVS para empezar todo de cero, porque los otros canales Rimas son dueños”.