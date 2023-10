Gran Hermano se encuentra en la recta final luego de cuatro meses de transmisión. Mientras las polémicas en la casa no cesan Fernando “Bambino” les comentó a sus compañeros de encierro, un hecho que le costó la salida de la casa más famosa del mundo.

En el mes de julio y al igual que la versión Argentina de Gran Hermano ingresó un nuevo integrante, sin embargo, no hablamos de una persona si no que de “Bigote”, un cachorro que llegó a la casa a ser travesuras y sobre todo a acompañar a los participantes.

La llegada de Bigote generó diversos comentarios negativos respecto a su alimentación, su actuar y diversas travesuras, sin embargo, el público se fue en contra de Bambino ya que él realizaba comentarios bastante ofensivos.

Fernando “Bambino” se burla de la funa a Bigote en Gran Hermano

Los comentarios ofensivos hacia Bigote le costaron la salida de la casa a Fernando, de hecho cuándo salió y se presentó en el estudio, Fran Garcia- Huidobro salió del estudio porque no estaba dispuesta a hablar con alguien que trataba de esa manera a un perro.

Bambino intentó justificar su actuar comentando que todos le hacían bromas a Bigote y que él nunca le podría hacer daño a un perro, sin embargo, su justificación no fue suficiente para aquellas personas que apoyan a la mascota de Gran Hermano.

Tras la renuncia de iCata, Fernando volvió a ingresar a la casa y aún se encuentra en el encierro. Luego de la noche de eliminación del día domingo dónde Sebastián se sinceró y les comentó a sus compañeros que participar de un reality es una gran oportunidad, le aconsejó a Bambino que aprovechará su momento y no se dejará llevar por la funa que le hicieron por Bigote.

Al día siguiente, Fernando recordó este momento junto a sus compañeros de encierro, y como tema de conversación junto a Cony, Vivi, Skar, Jorge y Scarlette les señaló sobre su funa por Bigote y estó fue lo que hablaron:

“Ayer me cague de la risa no sé si se dieron cuenta en el vivo cuando estaba hablando el Seba. Yo así terrible atrapado desde que entre, en el sentido de que sin saber cómo contarles lo que me pasó afuera, pero más de alguno quizás ya sabía y el Seba va y lo dice y yo me cague de la risa”.

Respecto a este comentario Vivi le pregunta “qué cosa” y él dice “que me habían funado, ya lo puedo decir porque no me pueden retar a mí, sí lo dijo en vivo”.

Asimismo Cony comenta entre risas “y a mí me dijo, no supiste que lo funaron por la hue* del Bigote”. Luego Bambino dice “y cuando dije esas we*s estábamos todos juntos”, “a si me acuerdo” señala Capelli. “Es que como lo pusieron igual” comenta Vivi, a lo que Bambino dice “si también los weon*s maricon*s y la gente que no te banca te tira un clip en TikTok editado que se vea así bien cruel y se empieza a viralizar”.