Fran García-Huidobro abandona el estudio tras encarar al Bambino: "No quiero interactuar con él"

Gran Hermano vivió uno de sus momentos más tensos de lo que va de su transmisión, cuando Francisca García-Huidobro decidió abandonar el estudio debido a la presencia de Fernando, también conocido como El Bambino, el último eliminado de la casa.

La integrante del panel de expertos, señaló cuando comenzó el momento de analizar el paso por el reality del Bambino que “Me voy a tomar una atribución que probablemente me pueda costar la pega”.

“Fernando fue eliminado de la casa, según mi humilde opinión, por tres razones, por flojo, por machista y por paliza, por lo que pasó con Bigote”.

“No quiero interactuar con él, porque no tengo nada que ver ni quiero tener nada que ver con una persona que se refiere así a los animales. Alguien que ni siquiera hace un mea culpa sobre lo que digo y lo que manifestó sobre un animal es alguien con quien a mí no me interesa tener ningún tipo de relación”, agregó.

Asimismo, la animadora señaló que está consciente que ella debe interactuar con los eliminados, que es parte de su trabajo, pero que puede hacerlo. “Yo debería quedarme aquí, pero si me permiten no hacerlo se los agradecería porque las cosas que tengo que decirles están muy lejos de ser políticamente correctas y bonitas”.

“Cualquier persona que se refiere a un animal de esa manera no es bienvenido en mi casa y no es alguien con quien yo quiera conversar”, cerró Fran.

Tras esto, la comunicadora se retiró del estudio. “Creo que me equivoque rotundamente”, comenzó señalando Fernando, para luego agregar que entiende la actitud de Francisca.

“Quiero comenzar pidiendo disculpas a todas las personas que se sintieron dolidas por estos dichos. Quizás mi falta de experiencia en la tele, quizás mi humor negro que está obsoleto en estos tiempos. Los tiempos de ahora son más sensibles y está bien, porque quizás antes se justificaban cosas que no deberían justificarse nunca”.

“Decirles de corazón que en mi corazón no hay espacio para la maldad, aunque haya sonado muy duro que le dije”, agregó Fernando.