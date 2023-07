Bambino pide disculpas por sus dichos contra Bigote: "Me equivoqué rotundamente"

Este pasado domingo conocimos al nuevo eliminado de Gran Hermano Chile y finalmente con 80,11% de los votos Fernando abandonó la casa estudio dejando atrás a los amigos y a Alessia, la que fue su pareja durante el último mes.

Ahora durante el programa del día lunes en el estudio de CHV Bambino se enfrentó al público y además al panel de Gran Hermano conformado por Fran García-Huidobro, Michael Roldán, Nicolás Quesille y Arturo Longton.

Pidió disculpas

Luego de grandes resúmenes de lo que pasó en la casa los últimos días, se vino la esperada sección de preguntas a Fernando.

Primeramente Fran García-Huidobro le mencionó a Bambino que habían tres principales razones por las que se fue de la casa, una por flojo, por maltratador de animales y machista, junto con esto la panelista mencionó que se iba a retirar del estudio y no estaría presente en las preguntas del panel.

Ante esto, siguieron las preguntas y comentarios del panel al exparticipante, el que decidió hacer una especie de mea culpa con todo lo sucedido durante el encierro.

Aquí el joven, respecto a la decisión de Fran de dejar el estudio señaló lo siguiente:

“Creo que cuando uno dice o hace algo malo, ya sea con intención mala o no, hay que hacerse cargo, no hay que hacerse el tonto. Creo que me equivoque rotundamente, así que respeto que Fran esté dolida“.

Asimismo sobre la situación con Bigote, el productor de eventos reflexionó sobre sus dichos luego del gran revuelo que causaron en redes sociales.

“Quiero comenzar con pedir disculpas a todas las personas que se sintieron dolidas por estos dichos, quizás mi falta de experiencia en la tele, mi humor negro que ya está obsoleto en estos tiempos… los tiempos de ahora son más sensibles, quizás, y está bien, porque quizás antes se justificaban cosas que no debieran justificarse nunca“, explicó.

“En mi corazón no hay espacio para la maldad. Me equivoqué, me arrepiento profundamente“, añadió.

El participante hizo un mea culpa sobre sus dichos y bromas sobre Bigote, esto luego de enterarse gracias a los distintos panelistas que incluso fue “funado” por el primer perro de la república.