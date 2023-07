Una intensa gala de eliminación se vivió el domingo por la noche en Gran Hermano Chile, el primer salvado del público fue Francisco, luego siguió Jennifer más conocida como Pincoya, le siguió Constanza y finalmente Alessia por lo que debió dejar la casa estudio Fernando más conocido cómo Bambino.

Pero eso no fue todo ya que el ambiente se puso tenso tras la pelea que casi llegó a los golpes entre Jorge y Sebastián, y minutos después quienes hace algunas semanas eran mejores amigas dentro del encierro comenzaron a discutir fuertemente. Conoce los detalles de la pelea entre Trini y Coni.

¿Qué pasó entre Trini y Coni en Gran Hermano?

La amistad entre Constanza y Trinidad había terminado hace algunos días, de hecho Trinidad nominó a Coni para que estuviera en placa durante la semana, sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue cuando Diana Bolocco y Julio César Rodríguez le iban preguntando a los participantes quién querían que se fuera de la casa y Trinidad se puso atrás de Coni para confirmar que no quería que siguiera en la casa de Gran Hermano pero finalmente Coni fue salvada por el público.

Lo peor llegó luego de que Bambino abandonará la casa ya que ambas participantes explotaron y se dijeron de todo frente a sus compañeros. Coni encaró nuevamente a Trini por los supuestos dichos sobre que ella no se puede acercar a su pareja Sebastián y nuevamente los ánimos se encendieron, Trini le dijo a Coni “¿por qué no me pegai para que te vayas?“,la bailarina le respondió “insidiosa, eres una envidiosa. Patética”, le gritó, además de encararla diciéndole que la había votado en el último proceso de eliminación. “Eras mi amiga, y yo te defendí frente a todos los hueones, y ¿ahora me vení a votar a mí, hueona desleal?”, le gritó a la tripulante de cabina.

“Obvio que sí, porque quiero que te vayas. Lo único que quiero es que te vayas. No te quiero ver más la cara, no te quiero ver más”, le gritó Trinidad nuevamente. “Eres una falsa. Nadie confía en ti. Hablai mierda de mí y ¿yo he hablado mierda de ti? Ni siquiera existes para mí”, replicó Constanza. La pelea iba subiendo de nivel por lo que Viviana y Francisco debieron interponerse entre ambas chicas. Luego Chilevisión cortó la transmisión del reality.