Gran Hermano vivió una emotiva eliminación la noche de este domingo y, a pesar de la tensión entre los jugadores por el posible resultado, los momentos divertidos no faltaron y uno de ellos fue protagonizado por Jennifer “La Pincoya” y la fallecida estrella de la música, Tina Turner.

Todo ocurrió cuando la integrante de la “Familia Lulo” fue al confesionario a decir que estaba molesta debido al atuendo que le hicieron vestir en la fiesta en donde el tema del evento fueron leyendas de la música y ella tuvo que vestirse como la “Reina del Rock and Roll”, a quien no conocía.

“Disculpa Tina Turner si me estás viendo del más allá, un beso en la trompa para ti. Tú sabes que yo tengo conexión con los espíritus y de verdad no quise interpretarte. Una, no te conozco, me gusta la pachanga y como artista deberías entender que no todo el mundo tiene que quererte. Un beso al cielo”, expresó.

Tras eso, la oriunda de Chiloé nuevamente se comunicó con la artista. “No sabía quién eras. ¿Me puedes mostrar quién eres?… Eres de color, eres bien buena moza, pero yo no me parezco a ti. Pucha, las cag** no más. Bueno, pa la otra”.

